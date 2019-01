Voor het eerst een hypermodern baggerschip in de Rotterdamse haven

Bij baggerbedrijven denk je snel aan Boskalis en Van Oord, die in de loop der jaren bijna de hele vaderlandse baggersector opslokten. Maar er zijn ook nog een paar kleine baggeraars. Eén daarvan, Van der Kamp, houdt sinds 1988 de Rotterdamse haven op diepte. Het laatste contract met het Havenbedrijf, afgesloten in 2014, heeft een opvallende inhoud.

Die inhoud heeft veel te maken met het baggerschip Ecodelta dat ­vorige week op de Wilhelminapier in Rotterdam, aan de kade bij het Havenbedrijf, werd gedoopt. Het schip vaart op lng, vloeibaar aardgas: de minst vervuilende onder de fossiele brandstoffen. Er zijn meer baggerschepen die op deze brandstof varen. Maar sleephopperzuigers op lng, zoals de Ecodelta er een is, waren er in Nederland nog niet.

“Bij de aanbesteding voor het baggerwerk lette het Havenbedrijf in 2014 niet alleen op de prijs die de meedingende baggeraars boden, maar ook op de duurzaamheidsaspecten van hun plannen. Het bod van Van der Kamp scoorde op prijs en op duurzaamheid goed”, zegt Ronald Paul, operationeel directeur van het Havenbedrijf.

Van der Kamp was bereid te investeren in een sleephopperzuiger op lng (en een beetje diesel), het Havenbedrijf paste de contractduur aan. Normaliter krijgt de baggeraar die de aanbesteding wint drie jaar het recht om te baggeren, met een uitloopperiode van twee jaar. Vanwege de investering die Van der Kamp in het schip moest doen, werd die periode verlengd naar vijf jaar met een uitloop van vier jaar.

Van der Kamp heeft in Nederland vijf schepen. Behalve in de Rotterdamse haven baggert het Zwolse ­bedrijf, samen met Boskalis, in de Rotterdamse wateren die onder Rijkswaterstaat vallen: de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Jaarlijks wordt er zo’n twintig miljoen ton zand en slib uit de haven en de wateren opgebaggerd. Het gros daarvan gaat naar de Noordzee, soms wordt het (tijdelijk) op land opgeslagen. Van der Kamp werkt ook in het buitenland: zo baggert het in de wintermaanden de ­haven van Hamburg uit.

Dat betekent dat Van der Kamp tot en met 2023 actief kan blijven in de Rotterdamse haven. Het bedrijf investeerde ongeveer 50 miljoen euro in de Ecodelta, vertelt directeur Arie Faasse. Niet eerder deed het in 1870 opgerichte bedrijf zo’n grote investering. Subsidie kreeg Van der Kamp niet.

Niet op zondag

Dat baggerwerk geschiedt niet op zondagen. De familie Van der Kamp, al vijf generaties eigenaar, wil vanwege haar geloofsovertuiging niet dat er op zondagen wordt gewerkt, noodgevallen uitgezonderd.

Heel af en toe waren die er, vertelt Faasse. Toen er in de Elbe eens een schip vast zat en Van der Kamp moest baggeren om het los te krijgen. En toen in 2002 voor de Spaanse kust de olietanker Prestige verging en Van der Kamp meehielp met het opruimen van de gelekte olie.

“Soms is het bij aanbestedingen lastig dat wij niet op zondagen werken”, zegt Faasse. “Er zijn opdrachtgevers die willen dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week actief zijn.” In zulke gevallen verkoopt Faasse ‘nee’. Hij laat doorschemeren zijn twijfels te hebben over die wens. Zeven dagen in de week actief? Voor onderhoudsbaggerwerk? Zo snel slibt een haven nou ook weer niet dicht.

Het casco van de Ecodelta werd, in delen, door het Friese bedrijf Barkmeijer gebouwd. In Delfzijl werden de delen aan elkaar gelast en in Harlingen werd het schip afgebouwd. Van der Kamp tekende zelf grotendeels voor het ontwerp, het casco uitgezonderd. Daarbij is rekening gehouden met een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Mochten die in de ban gaan, dan kan de Ecodelta worden aangepast. “Lng is schoner dan andere brandstoffen, maar het blijft een fossiele brandstof”, zegt Faasse. Of het gebruik van lng ook uit economisch oogpunt goed uitpakt, zegt hij nog niet precies te weten. Hij schat dat lng nu ongeveer even duur is als de vuilere alternatieven en verwacht dat lng op termijn voordeliger wordt.