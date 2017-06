Voor dit supermarkt-ei hoeven geen haantjes door de shredder

Vlees van hanen die worden geboren in de eierindustrie bereikt nu de consument niet, omdat deze kuikens meteen na hun geboorte worden gedood. De reden daarvoor is dat voor eierproducenten alleen de leghen economische waarde heeft. In de andere tak van de pluimvee-industrie, de vleeskippen, worden hanen wel in leven gelaten. Ze worden net als de hennen opgefokt, vetgemest en geslacht.

Lidl betrekt het leghanenvlees uit Nederland. Het komt van de Kipster Farm, een nieuwe duurzame kippenhouderij die op dit moment wordt gebouwd bij Venray. De kippenstal wordt in september in bedrijf genomen. De bedoeling is dat 24 duizend kippen hier ruim 7 miljoen eieren per jaar gaan produceren.

Die eieren worden ‘klimaatneutraal’: de stal stoot geen fijnstof uit en de kippen worden gevoerd met etensresten die mensen weggooien, aangevuld met insecten. Deze ‘Kipstereieren’ zullen ook bij Lidl worden verkocht. In prijs zullen ze te vergelijken zijn met een vrije-uitloopei.

Doorbraak Nog voordat de eerste kip rondloopt in de Limburgse stal, mogen Kipster en Lidl zich al verheugen in de complimenten van Wakker Dier. De stichting, die altijd kritisch is op dierenleed bij de productie van vlees en zuivel, prijst het plan om de hanen in leven te laten. Die lof is niet voorbarig, zegt woordvoerster Hanneke van Ormondt van Wakker Dier. “Wij hebben regelmatig contact met de initiatiefnemers van Kipster en hebben veel vertrouwen in hen. Bovendien is het echt een doorbraak dat de haantjes in het supermarktschap komen. Dit is het eerste supermarktei waarvoor geen haantjes worden gedood. Dat plan verdient alle aandacht. Het moet slagen, zodat andere supermarkten volgen.” Wij hebben regelmatig contact met de ini­ti­a­tief­ne­mers van Kipster en hebben veel vertrouwen in hen Hanneke van Ormondt, Wakker Dier Bovendien, zegt Van Ormondt, baseert Wakker Dier haar waardering mede op het oordeel van de Dierenbescherming, die adviseerde bij de bouw van de Kipster-stal. Op de website van Kipster prijkt alvast het ‘Beter Leven’-logo van de Dierenbescherming. “Omdat wij onze stal bouwen volgens die norm”, zegt Ruud Zanders van Kipster. Een woordvoerder van de Dierenbescherming wijst er echter op dat Zanders hiermee op de zaken vooruitloopt: pas als de stal daadwerkelijk in bedrijf is, kan het dierenwelzijnskeurmerk worden aangevraagd. Dat wordt pas verleend na een uitgebreide toetsing. Lild en Kipster hebben een contract voor vijf jaar gesloten. Als de kippenhouderij bij Venray goed functioneert, is de ambitie om dezelfde stal ook op andere plaatsen te bouwen.

