Voor deze jan-van-gent was de trip naar Schiermonnikoog een enkele reis

Ik vind vooral meeuwen, zeehonden en allerlei kleine zeedieren: krabben, heremietkreeften, schelpdieren, zeepokken en zeesterren. Verder liggen er insecten: hommels, heersbeestjes, vlinders ... De zee neemt.

Dode vissen liggen er niet veel. Ik heb weleens een geep gevonden, een spiering en een paar keer een platvis, maar die worden doorgaans snel en gretig door meeuwen verorberd.

Ook andere dode dieren worden verorberd, maar dat kan lang duren. Een zeehond of bruinvis is zijn ogen gauw kwijt, maar voordat meeuwen, kraaien of krabben onder die taaie huid overal bij kunnen, kan er heel wat tijd verstrijken. Zeker als het kadaver uitdroogt in de zon.

De jan-van-gent die bij paal 3 tussen de badgasten ligt, ziet er nog niet zo oud en vergaan uit. Zijn ogen zijn er weliswaar uitgepikt, maar zijn 11 centimeter lange snavel ziet er nog patent uit. Op zijn kop en nek heeft hij nog gele veren.