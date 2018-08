Lieve baasjes hebben meestal lieve honden, als u begrijpt wat ik bedoel. Varkens daarentegen hebben geen baasje; die zijn hun eigen baas, hebben hun eigen gedrag, voorkeuren en liefhebberijen.

Een en ander levert een mooi voorbeeld op van cognitieve dissonantie: terwijl iedereen (terecht!) schande spreekt van het eten van hondenvlees in delen van Azië omdat dat zielig is voor de leuke en kwispelende mensenvrienden, houden we tegelijkertijd een enorme bio-industrie voor de varkensvleesproductie in stand. Alsof dat niet zielig zou zijn voor de minstens zo intelligente varkentjes. Voor honden worden allerhande dure soorten blikvoer gemaakt met voedingssupplementen en smakelijke liflafjes, voor de meeste varkens gloort na een troosteloos bestaan een toekomst in het kiloknallervak.

Familievarkensstal

En dat terwijl ook varkentjes als huisdier gehouden kunnen worden; ik herinner me het nogal stereotiepe televisieprogramma 'Divorce', over drie gescheiden mannen in één huis, waarbij een van de drie heren een hangbuikzwijntje als huisdier hield. En deze week vernam ik dat je varkens zelfs kunt leren van een varkenstoilet gebruik te maken. Een kattenbak voor het zwijn.

Varkens die dat kunnen, worden familievarken genoemd en het familievarken, zo meldt de website naturetoday.com, is in opkomst. Al in 2008 berichtte deze krant over de varkensfamiliestal: een stal waarin de sociale structuur van complete varkensfamilies intact blijft. Die stal was destijds gebouwd in de buurt van het Overijsselse Ommen. Dat is tien jaar geleden, maar twee 'innovators' (een mij onbekende beroepsgroep - misschien zoiets als uitvinders) braken zich onlangs opnieuw het hoofd over de vraag hoe je het varkens naar de zin kunt maken.

Ik citeer: 'Dat leverde een spectaculair concept voor een nieuwe stal op: de familievarkensstal. (...) Alles is anders in een familievarkensstal. Er zijn toiletten waardoor er bijna geen stank meer is. (...) De allereerste familiestal wordt gebouwd in de gemeente Boekel in Noord-Brabant. Op een stuk grond waar nu nog een traditionele varkensstal (...) staat. De gemeente Boekel ondersteunt de innovators, net als de provincie Noord-Brabant.' Einde citaat.