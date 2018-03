Volgende afslag: de duurzame droombaan

Niet winst, maar milieu staat nu centraal

Lees verder na de advertentie

Sinds januari werkt Bart van Laar (33) bij Circle Economy, een groen bedrijf, dat in 2012 werd opgericht. Daar werkt met bedrijven die hun oude bedrijfsmodel circulair willen maken. Ze willen volledig schoon worden, met energie-, grondstoffen- en watergebruik. Van de Laar is medeverantwoordelijk voor het 'ledenbestand' (die bedrijven).

De tekst loopt door onder de foto.

© TRBEELD

Zijn baan is aardig commercieel, zegt hij. Circle Economy is geen non-profit, maar een not-for-profit-organisatie. Winst maken is geen hoofddoel, maar er mag zeker geld binnenstromen. Het belangrijkste is de circulaire economie vooruit te brengen, zegt Van de Laar. Daar is hij dagelijks mee bezig, met dertig collega's, van wie de meesten vrij jong.

Ook het der­ti­gers­di­lem­ma speelde mee. Als ik kinderen krijg, wat wil ik dan kunnen zeggen over mijn baan? Bart van Laar

Dat was wel een ander verhaal bij zijn vorige baan. De laatste acht jaar was hij in dienst bij Intertrust, waar in Nederland zeker 450 mensen werken. Dat is een trustkantoor. In de praktijk, zegt Van de Laar, gaat een deel van de verleende diensten om internationale belastingconstructies, via brievenbusfirma's. Winst staat centraal. De laatste jaren, zeker na de onthullingen in de Panama Papers, staat de trustsector in een kwaad daglicht. Het knaagde al eerder, die focus op 'belastingefficiëntie', maar negatieve aandacht van buitenaf versterkte zijn voornemen om een groene switch te maken.

"Ook het dertigersdilemma speelde mee", zegt Van de Laar. Ik ben nog jong, dacht hij, ik wil iets goeds doen. Ergens aan bijdragen, de wereld beter maken. "Als ik kinderen krijg, wat wil ik dan kunnen zeggen over mijn baan?" Iets zinvols, ontdekte hij op een cursus van intermediair Sustainable Talent. Werken bij een goed doel? Dat sprak hem best aan, maar het paste minder bij zijn commerciële achtergrond. Toen er een plek vrijkwam bij Circle Economy, greep hij zijn kans.

Nee, zijn werkdag ziet er nu niet opeens totaal anders uit. Het draait nog steeds om klanten helpen en die tevreden houden. Het doel is wel totaal anders. Een impact-organisatie noemt hij het Amsterdamse Circle Economy, omdat milieuverbetering centraal staat. Dat geeft voldoening. Privé was Van de Laar al iemand van korter douchen en de thermostaat een graadje lager. Achteraf bekeken: bij het trustkantoor zat hij nooit helemaal op zijn plek. Dat wil niet zeggen dat hij er spijt van heeft. "Over het snijvlak van recht en economie heb ik veel geleerd." Om sectoren als de bouw en de textiel circulair te maken, komt die kennis van pas.