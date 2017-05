Vogels voeren in de lente

Bijvoeren met bijvoorbeeld meelwormen wordt gretig aanvaard. In tegenstelling tot wat zelfverklaarde deskundigen soms beweren, is de vroege lente een periode waarin vogels extra voer uitstekend kunnen gebruiken.

Er zijn nog weinig zaden en nog weinig insecten, terwijl vogels na de schraalhanzige wintermaanden uitgehongerd zijn. Uit onderzoek in Vlaanderen is gebleken dat bijvoorbeeld grauwe gorzen in de lente gebrek lijden. Als er dan tarwe of gerst gezaaid wordt, beginnen deze akkervogels zoveel vroeger te broeden dat ze een extra gezin groot kunnen brengen. Dat er sinds de switch van zomer- naar wintergraan in de lente geen korrel meer te vinden is, zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van het uitsterven van grauwe gorzen als broedvogel van Nederland.

Wat voor grauwe gorzen geldt, hoeft niet voor alle vogels te gelden, maar zou best voor meer soorten kunnen opgaan. Of oudervogels zaden alleen zelf eten of ook aan hun jongen voeren, weet ik niet. Insecten zijn betere babyvoeding, maar gezien het belang dat grauwe gorzen bij zaad hebben, is extra zaad geen slecht idee. Maar voor de zekerheid is vogelzaad met insecten erin aan te bevelen. En meelwormen.

Misschien denken die meelwormen daar zelf anders over, maar onze menselijke dierenliefde beperkt zich qua insecten nou eenmaal tot vlinders, bijen en lieveheersbeestjes. Ook meelwormen zijn insecten, het zijn meeltorren in spe. Dat de bijgevoerde en geliefde koolmezen zelf vooral rupsen vangen, die later vlinders hadden kunnen worden; wie staat daarbij stil? De meeste rupsjes die mezen eten zijn trouwens rupsen van nachtvlinders en nachtvlinders vallen helaas net buiten de boot van onze vlinderliefde. Enfin, ik bied de mezen een maaltijd aan en zie tot mijn vreugde dat ook de spreeuwen ervan mee-eten. Onder mijn dakpannen rijpen de eitjes van het spreeuwenstel; elk moment kan het gebedel van hun baby’s losbarsten.

