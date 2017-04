Vogels op de postzegels

Het leukste vind ik de themacollecties. Zo heb ik een kleine verzameling postzegels met zeezoogdieren, een met vruchten, een met zeeschelpen en een met vogels.

Ooit waren de thema’s overzichtelijk qua aanbod. Nu is geen deelverzameling meer overzichtelijk. Hoe minder postzegels er op brieven geplakt en hoe minder er gespaard worden, des te meer er worden uitgegeven.

Alleen al de vogelpostzegels zijn niet bij te benen. Zes tot vier jaar geleden kwam er een serie uit van 75 vogelpostzegels (zie foto), vorig jaar kwamen er tien zegels met wadvogels uit en onlangs was er weer een prachtige serie. Ik vroeg ernaar in het postkantoor, maar die serie was alweer verdrongen voor een reeks bloemenzegels.

Tussendoor verschijnen er allerlei gelegenheidszegels en persoonlijke postzegels, ook met vogels erop. Iedereen die ervoor betaalt kan een postzegel laten maken. Er zijn tien postzegels met vogels speciaal vervaardigd voor het fraai vormgeven boekje ‘Vogels op de cm2’, van Peter Müller en Tom Loorij.

De Nederlandse zomerserie uit 1961 ontbreekt niet; als kind al mijn lie­ve­lings­post­ze­gels

Daarin staan afbeeldingen van 266 vogelsoorten op postzegels. Bij elke plaat staat wat informatie over de soort. De vogels komen allemaal in Nederland voor, maar de zegels zijn afkomstig uit 108 landen.

Met het boek willen de auteurs de schoonheid van postzegels laten zien, vogelzegels in het bijzonder. Dat is gelukt, veel zijn prachtig en het boek is ook mooi. Het is een klein, maar dik boek, langwerpig van vorm en met eenzijdig bedrukte pagina’s die twee aan twee aan elkaar vast zitten. Het kost maar liefst 49,50 euro.

In het boek kom ik veel oude bekenden tegen, bijvoorbeeld van de grote vogelseries uit België, Ierland en Noorwegen. De Nederlandse zomerserie uit 1961 ontbreekt niet; als kind al mijn lievelingspostzegels. Alleen de 75-delige serie uit 2011-13 ontbreekt geheel, waarschijnlijk om plaats te bieden aan de voor dit boek gemaakte serie, die er helemaal instaat. Maar waar ik als vogelzegelverzamelaar die serie kan kopen, staat er niet in.

