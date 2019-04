Vogels blijven punt van discussie rond Lelystad Airport

De vogeltrek vormt geen verhoogd risico voor de luchtvaart rondom Lelystad Airport, luidt de conclusie van de onderzoekers van ecologisch adviesbureau Waardenburg. Volgens een milieueffectrapportage zijn aanvullende maatregelen niet nodig. Maar de risico’s zijn onvoldoende onderzocht, vindt de Vogelbescherming.

De natuurbeschermingsorganisatie stelt dat de kans op ongelukken groter is dan nu wordt aangenomen. Het onderzoek werd al een keer overgedaan nadat actiegroepen, waaronder de Vogelbescherming, vraagtekens hadden gezet bij de zorgvuldigheid ervan.

Volgens Kees de Pater, woordvoerder van de Vogelbescherming, rammelt het onderzoek nog steeds. De gevolgen voor vogels en vliegveiligheid zijn slordig onderzocht. “Het is nog niet te laat, er wordt nog niet gevlogen.” De natuurorganisatie dringt aan op nieuw diepgaand onderzoek.

Het onderzoek van Bureau Waardenburg werd gedaan op basis van theorie en verouderde gegevens, zegt De Pater. “Slechts 10 van de 365 dagen werd het voorbije jaar aanvullend onderzoek gedaan met een verouderde scheepsradar. Ook de lage vliegroutes, op ongeveer 1800 meter hoogte, zijn niet goed in kaart gebracht.”

Bovendien is het rapport te vaag, vindt De Pater. “In het onderzoeksrapport wordt ruiterlijk toegegeven dat het gaat om een inschatting en dat preciezere schattingen op basis van gegevens niet mogelijk zijn.” Volgens De Pater worden die uitkomsten te gretig overgenomen door iedereen die voor de komst van de luchthaven is.

Veel gezegd en geroepen

Rob Lensink, onderzoeker van Bureau Waardenburg wil geen inhoudelijk commentaar leveren. Hij zegt wel dat “in dit dossier erg veel gezegd en geroepen is zonder dat de beweringen op feiten berusten”.

Intussen blijft de minister van infrastructuur en waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) pal achter het rapport staan. In een brief aan de Tweede Kamer weersprak ze vorige week de kritiek dat de kans op ongelukken onvoldoende in kaart is gebracht. Van Nieuwenhuizen houdt vol dat het onderzoek goed is uitgevoerd en dat een goed beeld van de vogels rondom de luchthaven is geschetst.

Ze noemt het risico van vogelaanvaringen in de omgeving van Lelystad Airport beheersbaar, ‘mits de vogelbewegingen lokaal goed worden gemonitord’. Uit voorzorg houdt de minister in het nieuwe Faunabeheerplan de mogelijkheid open om vogels buiten de hekken van de luchthaven te verjagen.

“Hoezo”, zegt Kees de Pater, “aanvullende maatregelen waren toch niet nodig?” De Pater vreest dat dit de eerste stap is naar het “massaal doden en verjagen van vogels rondom het vliegveld”. “Dat is precies wat er rondom Schiphol, waar veel minder vogels zitten, al gebeurt. Daar hebben we jaren geleden al voor gewaarschuwd.”

Lelystad Airport ligt op zo’n vijf kilometer afstand van de Oostvaardersplassen, een van de meest vogelrijke gebieden van Europa met op bepaalde momenten tienduizenden ganzen. Regelmatig vliegen grote vogels, zoals buizerds en ooievaars, het gebied in en uit.