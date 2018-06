Vogelouders schoppen hun nazaten zonder pardon het warme nest uit

Het is de beslissing van hun leven. Wat is het beste moment voor een jonge vogel om het ouderlijk nest te verlaten en op eigen benen te gaan staan? Evolutionair gezien is dat een abc’tje. Elke dag dat een jonkie langer in het nest blijft en zich door zijn ouders laat voeden, sterkt hij aan, groeien zijn vleugels en vergroot hij zijn kansen om in de grote wereld te overleven. Daar staat tegenover dat hij elke dag een risico neemt. In het nest is hij kwetsbaar, een makkelijke prooi voor roofdieren.

Combineer deze twee risico’s en het ideale moment om het nest te verlaten rolt eruit. Dat is het moment waarop de kans om in het nest te sterven groter wordt dan het risico dat je het in de buitenwereld niet redt. Vogels die om wat voor reden ook dat moment kiezen, zijn evolutionair in het voordeel en zetten de norm.

De ene vogel groeide snel uit tot een krachtige vlieger, de andere stortte bij het verlaten van het nest bijna meteen neer

Maar toen Amerikaanse biologen deze theorie wilden testen en het nestgedrag van een flink aantal zangvogels bestudeerden, klopte er iets niet. De jongeren verlieten het nest eerder. Deugde de theorie niet, was het jeugdige overmoed of zagen ze een andere factor over het hoofd? Dat laatste schrijven ze in het vakblad Science Advances. Het zijn de ouders die een ander belang hebben dan het kind en hun kroost dwingen eerder hun biezen te pakken.

Echt getest was de theorie nog nooit en daarom besloten de biologen 19 soorten zangvogels uit de bossen van Arizona tientallen jaren te volgen. Mezen, lijsters, winterkoninkjes, gorzen.

De zogeheten prestatiedruk De verschillen bleken groot. Van sommige soorten sneuvelde driekwart in de eerste weken na het uitvliegen, van andere slechts een enkeling. De ene vogel groeide snel uit tot een krachtige vlieger, de andere stortte bij het verlaten van het nest bijna meteen neer omdat zijn vleugels nog ondermaats waren. Het onderscheid konden de biologen voor een groot deel verklaren met de zogeheten predatiedruk, de kans om door een roofdier te worden gegrepen. Maar dus niet helemaal. Totdat ze oog kregen voor het belang van de ouders. Hun gaat het helemaal niet om de overleving van het individuele kind, een vogelouder wil dat er nageslacht komt. En als een roofvogel het nest ontdekt, zijn doorgaans alle jonkies verloren. Als ze wat eerder uitvliegen, zijn de kansen per individueel kind misschien wel kleiner, maar is de kans groter dat een of twee enkelingen het redden. Daardoor zijn die vogels succesvol die stoppen met voedsel aandragen en hun jonkies dwingen het nest te verlaten.