Voert uw buurvrouw de eendjes? Meld het bij het eendenvoermeldpunt

Maar brood is voor de eendjes niet gezond. En ook voor het watermilieu kan het schadelijk zijn. Dat laatste wil het Nederlands Instituut voor Ecologie in kaart brengen met een heus meldpunt: wie ziet dat er eendjes gevoerd worden, kan doorgeven waar en hoe laat dit gebeurt, welke dieren ervan smulden en hoeveel brood of ander voedsel de vijver in ging. Daarmee hoopt het instituut antwoord te geven op de vraag: waar wordt veel brood bijgevoerd en is dit een probleem?

Algen

Het punt van zorg is voor het ecologie-instituut vooral het welzijn van het watermilieu. “Te veel voedingsstoffen in het water zorgt voor overmatige algengroei. Dat stinkt, is niet goed voor het leven in het water en er kan giftig blauwalg gaan groeien”, zegt Sven Teurlincx van het instituut, die het meldpunt heeft bedacht. Voedingsstoffen komen onder andere van hondenpoep en vogels, en dus ook van brood. Een sneetje af en toe is niet erg, maar soms verdwijnen er hele zakken in het water. Uit een steekproef bleek dat in sommige vijvers wel acht kilo brood per dag gegooid wordt. Maar hoeveel brood er precies in de vijvers verdwijnt, waar dit gebeurt en of dit brood an sich ook schadelijk is voor het watermilieu, is onduidelijk.

Het meldpunt is géén kliklijn, benadrukt Teurlincx. “Ik zeg niet dat je buurman Frans aan de schandpaal moet nagelen.” Hij wil vooral een breed beeld krijgen van vijvers over het hele land. Zuiver wetenschappelijke data levert het meldpunt uiteraard niet op, maar waardevol is het wel. “Als we veel data hebben, hebben we een idee van wat er minimaal bijgevoerd wordt. Dat kunnen we dan gericht verder onderzoeken.”

