Voer voor de evolutiebioloog: totaal verschillend gedrag binnen een soort

Niet alle koekoeks zijn zo. De grote ani, een tropische koekoek die leeft in Midden-Amerika, is wel een broeder en zelfs een heel sociale. Twee of drie stellen bouwen een gezamenlijk nest, waar ze samen eieren uitbroeden en kuikens grootbrengen. Maar broedparasitisme, zoals wij dat van onze koekoek kennen, komt ook bij de grote ani voor; sommige vrouwtjes leggen eieren in het nest van de buren en laten hen drie slagen in de rondte vliegen om de kuikens groot te brengen.

Broedstrategieën Twee totaal verschillende vormen van gedrag in één soort. Dat is voer voor een evolutiebioloog, want als de ene strategie beter zou zijn dan de andere, zou die snel de overhand moeten krijgen. Christina Riehl van Princeton University toog daarom met een ploeg studenten naar Panama om de broedstrategieën van de grote ani in kaart te brengen. Als een nest wordt leeggehaald door een rover gaan vrouwtjes ervoor kiezen eieren te leggen bij de buren Ze zagen dat aan het begin van het broedseizoen alle vogels kiezen voor een eigen nest en zelf broeden. Maar als een nest wordt leeggehaald door een rover, zoals een slang of een aap, gaan vrouwtjes ervoor kiezen eieren te leggen bij de buren. Gedwongen door de maatschappelijke omstandigheden belanden ze in de criminaliteit, als het ware. En criminaliteit loont, ook hier. Het gekke is: niet alle ani-vrouwtjes doen het. De meerderheid neemt het verlies en blijft bij eigen nest. Slechts een minderheid kiest na een tegenslag voor parasitisme. Maar dat zijn wel elk jaar dezelfde; zij hebben het in zich.

