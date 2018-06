Vlinders in Thijsse's Hof

Voor de derde keer in mijn leven bezoek ik Thijsse's Hof in Bloemendaal. Ooit was ik er hartje zomer, later een keer in het vroege voorjaar, nu ben ik er als de lente glorieert, en er allerlei lentebloemen bloeien, terwijl er nog een late pinksterbloem aan het verleppen is en de vroegste klaprozen al uitgebloeid zijn terwijl de meeste zich openvouwen.