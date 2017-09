Vleesloos barbecueën op houtkorrels is best duurzaam

Pelletbarbecues hebben verschillende voordelen, zegt Ab Oudman van Kachelkoning, die de exemplaren van het Italiaanse merk Laminox in Nederland verkoopt. Ze zijn zuinig, stoten bijna geen schadelijke stoffen uit en zijn bovendien veiliger dan gewone barbecues omdat ze geen open vuur hebben.

De pelletbarbecue heeft een opslag voor de houtpellets, geperste korrels houtafval. Via een mechanische dosering kun je de pellets in het verbrandingsmagazijn laten vallen. Als er genoeg pellets in zitten, steek je ze aan met een aanmaakblokje. Het vuur verwarmt vervolgens een kookplaat, waar het eten op kan worden klaargemaakt. De rook van het vuur wordt afgevangen via een rookkanaal. Zo wordt de kans op roet en aangebrand vlees geminimaliseerd.

Het doseersysteem van de pellettoevoer is handmatig in te stellen, wat tot een betere verbranding leidt omdat de vlam steeds nieuwe brandstof krijgt, zegt Oudman. “Dat leidt weer tot een geringe uitstoot van schadelijke stoffen en een hoge efficiëntie.” Per uur kan de pelletbarbecue een halve tot bijna twee kilo houtpellets verbranden, afhankelijk van hoe warm de kookplaat moet zijn. In de opslag past, afhankelijk van het type, drie tot zes kilo aan pellets, genoeg voor enkele uren barbecueën.

Efficiëntie

Een pelletbarbecue is efficiënter dan een barbecue op briketten of houtskool, zegt Oudman, omdat de brandstoftoevoer te reguleren is. Barbecues op briketten of houtskool hebben vaak een open rooster, waardoor veel warmte verloren gaat.

De kookplaat van de pelletbarbecue warmt binnen een paar minuten op en koelt vrij snel weer af, in tegenstelling tot barbecues op houtskool of briketten. De pelletbarbecue heeft een rendement van 86 procent, zegt Oudman. Dat betekent dat slechts 14 procent van de warmte bij het verbrandingsproces verloren gaat. Bij een open haard is dat ongeveer 50 procent.

'De meeste pelletkachels in woningen verwarmen lucht, waarbij een rendement wordt gehaald van minstens 90 procent' Ab Oudman

Jaap Koppejan van Procede Biomass maakte in 2010 in opdracht van Agentschap NL een overzichtsrapportage van de houtkachels in Nederland. Hij vertrouwt het rendementscijfer niet helemaal. “Een pelletkachel voor woningen verwarmt het water voor de cv. De energie-inhoud van de brandstof gaat dan bijna volledig naar het op te warmen water. Maar bij een kookplaat worden de rookgassen lang niet zo sterk afgekoeld omdat de bakplaat heter is dan het water van de cv. Als je rendement definieert als de hoeveelheid energie in de brandstof die naar de bakplaat gaat, lijkt 60 tot 75 procent me aannemelijker.”

Oudman is het daar niet mee eens. “De meeste pelletkachels in woningen verwarmen lucht, waarbij een rendement wordt gehaald van minstens 90 procent. De rookgassen worden niet afgekoeld, maar gaan net als bij de pelletbarbecue via het rookkanaal naar buiten. Cv-pelletkachels hebben een vergelijkbaar rendement, zolang de brandstof en de luchttoevoer goed worden gedoseerd.”

Pieter Kroon van Energieonderzoek Centrum Nederland verwacht dat de pelletbarbecue inderdaad gelijkmatiger brandt dan een ‘gewone’ barbecue. Maar je kunt een ‘gewone’ barbecue ook uitrusten met een kookplaat.