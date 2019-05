Vleermuizen tellen? Dat is moeilijker dan je denkt: ‘Een vleermuis moet je scoren’

Het tikkende en krakende apparaatje past precies in de handen van Jinte (10). Ze houdt hem hoog, de schemerende lucht in. Deze ultrasound detector speurt het geluid van vleermuizen op, dat met het menselijk oor niet te horen is. "Vleermuizen kijken niet, ze voelen met de geluidssignalen die ze uitzenden", legt ze uit. "Net als dolfijnen en walvissen." Een elastiek trekt haar golvende krullen samen in een volumineuze staart.

Willem Berger (37) ritst zijn kastanjebruine fleecejack dicht en neemt het zwarte toestel over van zijn dochter. Het heet ook wel de 'batdetector', zegt hij. "Zonder dit zijn we vanavond niets."

De zoogdiervereniging organiseerde dit weekeinde de eerste Nationale Vleermuistuintelling, een manier om de diversiteit van vleermuizensoorten in kaart te brengen. Jinte en haar vader behoren tot de Nederlandse vrijwilligers die de vereniging helpen een beeld van de vleermuispopulatie te krijgen.

Kilo's insecten

In de voortuin van de familie Berger slingert de forse bebladering van een beukenhaag over het zijheggetje heen. Er groeit een hosta met joekels van bladeren. De avond valt in de groene nieuwbouwwijk in Leusden, nabij Amersfoort. "Veel plantjes, dat is goed voor de vleermuizen." En andersom is dat ook zo. Gaat het goed met de vleermuizen, zegt vader Berger, dan gaat het goed met de natuur. "Eigenlijk is de vleermuisstand een graadmeter voor de staat van de biodiversiteit. De dieren zoeken groen, waterrijk gebied op."

Gezwind slaat Berger een mug weg die net op zijn arm landt. "Kijk, daar hebben we de eerste steekmug, dat is een goed teken. Vleermuizen zijn insectenjagers: van steekmuggen tot motten, ze verorberen alles. In deze tijd van het jaar is het aanbod groot: duizenden insecten per nacht. Kilo's insecten."

Onder de witte gympen van Jinte, opgeleukt met flitsende roze kousen, klinkt het geknars van het grindpad. Ze trekken richting een park vlakbij. "Ik moet eerlijk zijn; het begint al te kriebelen", zegt Berger. Hij komt onverhoeds tot stilstand en wijst op de donkere sleufjes op de stenen voorgevel net onder de dakrand van de overburen."Daar wonen ze." In de open spouwmuur zit een kraampje, een vleermuizennest dat op de kop hangt, denkt Berger. "We hebben ze hier vaker gezien. Als het goed is komen ze daar zo meteen uit."

Jinte tempert het enthousiasme van haar vader. "Als het goed is - dat zeg je goed. Ik heb ze hier nog nooit gezien hoor."

Na drie kwartier zoeken hebben de Bergers nog weinig succes. Maar de alerte blik van Willem verslapt geen moment. Ook zijn dochter Jinte blijft naarstig zoekend om zich heen kijken. "Het kan natuurlijk zijn dat ze verhuisd zijn", zegt Berger. "Of misschien slapen ze uit?", zegt Jinte.

Sinds begin jaren negentig is de vleermuis een beschermde diersoort in Nederland. De laatste jaren zijn ze veel van hun verblijfplaatsen kwijtgeraakt. Waar huizen vroeger met open spouwmuren werden gebouwd, een geliefd onderdak van de vleermuis, worden die nu vaker gesloten, in het kader van isolatieprojecten.