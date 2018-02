Vlammenzee in de Deurnese Peel, brandstichting wordt niet uitgesloten

De vlammenzee bevindt zich op onbegaanbaar terrein. Er zit dus weinig anders op voor de brandweer dan het vuur, dat gisterenavond werd opgemerkt, goed in de gaten te houden. Met drones probeert de brandweer een goed beeld van de brand te krijgen.

De oorzaak ervan is onbekend. Maar een heide- of bosbrand in februari, is opmerkelijk voor de tijd van het jaar. “De flora is er heel vochtig en nat, maar de organische stoffen die zich er bevinden vatten heel makkelijk vlam”, vertelt Toon van Otterdijk, communicatieadviseur van de gemeente Deurne. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten.

Vorig jaar woedde er drie weken lang in hetzelfde natuurgebied ook brand, maar de brandweer acht herhaling van dit scenario onwaarschijnlijk. “Vorig jaar schoot het vuur ook de grond in waar het zich verder verspreidde. Nu blijft het vuur aan de oppervlakte omdat de drassige grond en plassen bevroren zijn. De kans op herhaling is miniem”, zegt Thijs Verheul, woordvoerder van de brandweer. Het vuur verspreidt zich op dit moment heel traag.

De Deurnese Peel, op de grens van Limburg en Brabant, is een bijzonder veengebied met heel wat dieren en planten, ook zeldzame soorten. Zo zijn er de blauwborst, wulp en waterral en sprinkhaanrietzanger te vinden. De adelaarsvaren, verschillende berkensoorten en zonnedauw zijn in het gebied aan te treffen. Verder bevinden zich in het park, waar tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw turf werd gewonnen, zeldzame hoogveenrestanten.