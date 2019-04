Vitens, Nederlands grootste drinkwaterbedrijf: Consument, doe de kraan eerder dicht

Vitens, ’s lands grootste drinkwaterbedrijf, bouwt nu nog de ene na de andere nieuwe waterwinningsinstallatie. Maar het einde is in zicht, zegt directievoorzitter Jelle Hannema: er zijn geen goede locaties meer voor de winning van water. Vitens levert nu veel meer water dan vier jaar geleden: 377 miljoen kuub tegenover 346 kuub in 2014. “Als die groei doorzet, zitten we klem”, zegt Hannema. Want het is dringen onder de grond, legt hij uit. Naast waterleidingen rukken de leidingen voor elektriciteit, aardwarmte, warmte-koude-opslag en warmteleidingen op – een gevolg van de energietransitie.

Daarom begint Vitens, met steun van diverse provincies en waterschappen, woensdag de landelijke voorlichtingscampagne ‘Zuinig op ons water’. Een campagne die volgens directievoorzitter Hannema ‘van levensbelang is’. De boodschap: de kraan moet eerder dicht.

Want water winnen kan ook nog eens niet overal. Voor de grond, waar Vitens het meeste water aan onttrekt, gelden hoge eisen. De oprukkende intensieve landbouw, maar ook de industrialisering kunnen risico’s opleveren van vervuiling. Hannema: “Als het gebruik van drinkwater ongebreideld doorgroeit, komen we in de problemen”.

Nederlanders schatten dat ze dagelijks 60 liter gebruiken. Dat is 120 liter.

Droge zomer Een directe oplossing om de honger naar water te stillen, ziet Hannema niet. De groei van de bevolking en de economische expansie, het veranderende klimaat: zij dragen alle bij aan de gestegen vraag. Vorig jaar, tijdens de extreem droge zomer, werd 130 tot 140 procent van het normale verbruik de huishoudens ingepompt. Het RIVM ontwikkelde scenario’s voor het waterverbruik in 2050. Volgens Hannema stevenen we af op een van de somberste vooruitzichten. “We zitten nu op het spoor van de 130 procent groei” zegt de Vitensbaas. “Daarop moeten we voorbereid zijn. De consument moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” Nederlanders weten niet hoeveel water ze verbruiken. Ze schatten 60 liter dagelijks, blijkt uit onderzoek van Vitens. Maar in werkelijkheid is dat 120 liter. Douchen, toilet doorspoelen en de tuin besproeien vergen het meeste water.

Zeven keer over de kop Verhoging van de waterprijs ziet Hannema niet als de oplossing. De consument betaalt nu nog 1,03 euro voor 1000 liter water. Hannema: “Drinkwater is een primaire behoefte. Vaak wordt de prijs van artikelen verhoogd met een belasting, om het gebruik te reguleren. Frisdrank, tabak, alcohol en brandstoffen, allemaal slechte producten. Je kunt onmogelijk drinkwater in dat rijtje plaatsen”. Bovendien moet de waterprijs liefst zeven keer over de kop voordat het verbruik daalt, zegt hij op basis van onderzoek. “Er is geen waterpolitie die de consument op het matje roept en wij zijn dat ook niet. We willen vooral onze klanten bewust maken.” Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, bevestigt dat het steeds moeilijker wordt om goede waterwinlocaties te vinden. ”Door de grote vraag naar water moeten we nu sneller handelen, terwijl niet iedere plek geschikt is.” Dat dwingt de provincies tot lastige keuzes. Zo kan de natuur waterwinning in de weg zitten. “Of een locatie is wel geschikt, maar de waterkwaliteit is daar ter plekke onvoldoende.”

Verhoog btw op drinkwater niet, het is de eerste levensbehoefte Het is niet van deze tijd om de belasting op gezond en duurzaam kraanwater te verhogen, betoogt Hans de Groene directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland.