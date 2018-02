Vissers mogen nog tien jaar lood aan hun vislijnen hangen

Jaarlijks komt er ruim vijf ton lood in de natuur door de visserij, bijvoorbeeld omdat lood van dobbers loslaat. De stof verstoort de habitat van dieren en kan ook schadelijk zijn voor de mens. Om dat te voorkomen werken verschillende partijen aan een Green Deal, zoals de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland. Green Deals zijn afspraken over duurzaamheid tussen de rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Het vorige kabinet zinspeelde op een mogelijk verbod op vissen met lood, als er geen afspraken gemaakt zouden worden.

Lees verder na de advertentie

Het tekenen hiervan is schadelijk. Er zijn te weinig middelen om de doelstellingen te realiseren Jos Lobée, Modified Materials

Sportvisserij Nederland is positief over de deal in wording. Niels Brevé van deze belangenbehartiger: “Het is de eerste keer dat deze problematiek wordt aangepakt”. Het ministerie van LNV zwijgt zolang de Green Deal niet is ondertekend. Dat is naar verwachting binnen drie maanden.

Loodvrij Afgesproken is nu, zo bevestigen verschillende bronnen, dat over drie jaar het loodgebruik bij het sportvissen in Nederland gereduceerd moet zijn met 30 procent. Zeven jaar later moet de hele sportvisserij loodvrij zijn. Hoe, is nog onderwerp van gesprek. Vissers moeten vooral bewust worden gemaakt van de gevolgen van loodgebruik en van de alternatieven. Modified Materials, een bedrijfje dat alternatieven voor vislood op de markt brengt, is boos. Het bedrijf dat ooit initiatief nam tot de Green Deal is uit het overleg gestapt. Eigenaar Jos Lobée noemt het een ‘excuus-Green Deal’: “Het tekenen hiervan is schadelijk. Er zijn te weinig middelen om de doelstellingen te realiseren.” Lobée vindt dat de overheid al veel eerder had moeten ingrijpen. De Green Deal is voor de overheid volgens hem een excuus om achterover te blijven leunen: “Lood in water brengen is verboden, tenzij men een vergunning heeft. Die vergunningen zijn nog nooit verleend.” Lobée stapte al eerder naar de rechter om dit aan te vechten, tot nu toe met weinig succes. In mei is er nog een zitting. De Unie van Waterschappen zegt dat er geen wetten worden overtreden. Brevé van Sportvisserij Nederland: “We betreuren het opstappen van Modified Materials, maar we hebben het bedrijf niet nodig om de Green Deal tot een succes te maken. De deal wordt getekend door brancheorganisaties, logisch dat Modified Materials er niet thuishoort. We kunnen een beroep doen op andere bedrijven voor loodvrije alternatieven.”