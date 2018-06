Visserijfestival schrapt vertoning film Oostvaardersplassen om dreigmails

"De film over de Oostvaardersplassen en het natuurbeheer in dat gebied worden door activisten kennelijk niet als twee losse onderwerpen beschouwd", aldus het bestuur van het festival maandag op de website. "We willen dat bezoekers zich veilig voelen. We betreuren het dat er activisten zijn die hun mening met haat en dreigementen uiten."

Lees verder na de advertentie

De organisatie spreekt van een 'explosie van haatmails' en dreigementen met geweld tijdens de film. In het veelgeprezen 'De nieuwe wildernis' van Ruben Smit zijn onder meer de edelherten en konikpaarden vier seizoenen lang gevolgd. Juist het beheer van de grote grazers in het natuurgebied staat sinds deze winter ter discussie omdat veel dieren het seizoen niet overleefden.

De provincie Flevoland praat woensdag over een plan om het beheer zodanig te veranderen dat er minder dieren doodgaan. Bij de provincie hebben zich tussen de twintig en vijfentwintig particulieren en organisaties gemeld die hun mening over het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen willen geven. De provincie heeft vanwege dat grote aantal de inspraakmogelijkheid gisteren gesloten.

De inspraakronde gaat vooraf aan een commissievergadering van de provincie over het advies dat de commissie-Van Geel in april gaf. Volgens Van Geel zijn er nu veel te veel grote grazers in het kaalgevreten gebied. Hij adviseert het aantal dit jaar terugbrengen naar 1100. Van Geel stelt voor om bijna duizend edelherten af te schieten. Gedeputeerde Staten van Flevoland willen eerst zoeken naar verhuismogelijkheden voor de dieren. Voor de zomer moet er een besluit liggen over het beheer van het gebied.