Vissen geëvacueerd vanwege de droogte

Professioneel visser Martijn van Leeuwen stapt in een waterpak een vijver in Bathmen in, samen met een collega. Geholpen door twee vrijwilligers trekken ze een zegen, een enorm net, door het water. Twee lopen er linksom, de anderen rechtsom. Een karper springt snel over het net voordat de uiteinden aan de andere kant van de vijver bij elkaar komen. Niet erg, vindt Van Leeuwen. "Honderd procent pak je nooit".

Vanmorgen werd Mark Kouwenhoven, veldmedewerker bij Sportvisserij Oost-Nederland, gebeld: de vissen in de vijver aan de Traaster-dijk hapten massaal naar adem. Dat betekent zuurstoftekort, een gevolg van de droogte. Hoe lang de vissen in de vijver in Bathmen het nog zouden redden, is een moeilijke vraag, maar voorlopig is er geen regen voorspeld. Kouwenhoven zag maar één mogelijkheid: de vissen vangen en overzetten naar de Schipbeek aan de andere kant van het dorp.

Het waterschap Rijn en IJssel kreeg de afgelopen anderhalve week al 44 meldingen over dode vissen of vissen in nood

Vooral in het oosten van het land lijden de vissen onder de droogte. In de zandgronden daar zakt het water snel weg. Het waterschap Rijn en IJssel, waar Bathmen onder valt, kreeg de afgelopen anderhalve week al 44 meldingen over dode vissen of vissen in nood en die meldingen gaf het waterschap door aan een hengelsportfederatie, in dit geval Sportvisserij Oost-Nederland. Kouwenhoven: "Als het nodig is, trek ik zelf ook het waterpak aan."

Bedreigd Voor het overzetten werkt Kouwenhoven samen met een gespecialiseerd bedrijf. Daarvan zijn er niet veel in Nederland, en dus maakt Martijn van Leeuwen overuren. "We doen de hele week niks anders." Hij moet vooral veel op de Veluwe zijn. "Daar zitten de beekprik en de elrits, dat zijn bedreigde soorten." Als ze het net uit de vijver halen, laten tientallen voorntjes zich zien. De vissers plukken ze er geduldig uit en leggen ze in een bak met water. Veel mensen kijken toe, ook kinderen van de plaatselijke hengelvereniging. "Noteren jullie hoeveel het er zijn, ik wil wel dezelfde terughebben", grapt Kouwenhoven naar de vissers. Achterin het net, in de kuil, zitten de grote zwemmers: zeelt, baars, karper. "Kijk aan, een grote snoek!", maar net als Van Leeuwen dat roept, maakt de vis een onverwachte beweging en ontsnapt. "Pak hem!" roepen de omstanders. Van Leeuwen duikt erachter aan en vangt hem met zijn blote handen.

Overzetten Overzetten is een laatste maatregel, vertelt Kouwenhoven. "Als je vis weghaalt uit vijvers ben je daar de visstand kwijt, want het gaat om afgesloten water." Wel worden de vissen later in het jaar teruggezet. Kouwenhoven raadt mensen af zelf het schepnet ter hand te nemen. Ze kunnen hun zorgen over vissen beter bij het waterschap melden. "Je kunt het probleem verergeren", licht hij toe. "Je woelt de bodem om als je achter de vissen aanloopt. Daarmee onttrek je ook weer zuurstof aan het water." Zo komen vissen die achterblijven nog meer in de problemen. De vissen uit de vijver worden in een grote tank achterop een jeep naar de Schipbeek gereden. Daar schept het team van Kouwenhoven de vissen weer in een plastic bak om ze vervolgens het water in te laten. De meeste zwemmen rustig hun nieuwe leefgebied binnen. "Een enkel slachtoffer", merkt Kouwenhoven op, als hij een vis naar de bodem ziet zakken. "Maar anders had je er honderden gehad."

