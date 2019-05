Viskwekerijen tasten het ecosysteem aan, maar er is een lichtpuntje

Aan de voet van witgetopte bergen liggen twaalf enorme cirkels. Het is een idyllisch beeld van visnetten ingeklemd tussen Noorse fjorden. Hoezeer deze oogstrelende beelden in de documentaire ‘Artifishal’ je op het verkeerde been zetten, blijkt als de Zweed Mikael Frödin in beeld komt.

Frödin, een fitte vijftiger, trekt voor de camera een duikpak aan. Zijn grote grijze baard tekent zich scherp af tegen het zwart. Dan zwemt hij naar een kwekerij, om daarin onder water te verdwijnen. Meteen wordt het beeld wazig. Het water is troebel. Maar de camera registreert feilloos hoe honderdduizenden kweekzalmen zichtbaar moeite doen om elkaar te ontwijken. En hoe ze eruit zien: doffe ogen, schubben die ontbreken en bloedende, open wonden.

“Weinig mensen zijn op de hoogte van de geheimen onder water. Als een wei volstaat met koeien die bijna allemaal een poot en een oog missen, trekken mensen meteen aan de bel en gaat de eigenaar de cel in”, zegt Frödin in een toelichting op de beelden.

Hoe anders in zijn geval. Niet de eigenaar van de kwekerij, maar híj moest een jaar na de illegale duik voor de rechter verschijnen. De aanklacht: het betreden van verboden terrein. Hij werd veroordeeld tot een straf van 24 dagen cel of 1200 euro boete.

Zeeluizen

Dat zalm in kwekerijen er zo gehavend uitziet, is vooral het werk van zeeluizen, kleine, bruine beestjes met witte, glibberige staarten die zich vastklampen aan de vis. Zeeluizen eten de huid van de kweekvis en zijn een notoir probleem in de overbevolkte kwekerijen. Frödin: “Volgens officiële cijfers van de Noorse zalmindustrie sterft 24 procent van de kweekvissen voortijdig in hun kooien: 53 miljoen stuks in 2017”. De luizen maken het gebruik van antibiotica en chemicaliën noodzakelijk, want anders is de sterfte nog hoger.

Omdat de zeeluizen zich vanuit de open netten makkelijk verspreiden rond de kwekerijen, lopen ook wilde zalmen risico’s. 26 jaar geleden zag Frödin, die graag vist op wilde zalm in de rivier en ook een bedrijfje voor ecotoerisme oprichtte, de gevolgen hiervan: zieke en opengereten wilde zalm. “Ik dacht aanvankelijk dat door de kwekerijen er tenminste wilde zalm in de rivier zou overblijven. Maar dat was een utopie.”

Voor Frödin is het inmiddels de vraag of de populatie van de ‘echte’ wilde zalm zich ooit zal herstellen.

Niet alleen in Noorwegen, ook elders in de wereld tasten de praktijken van viskwekerijen het omliggende ecosysteem aan, blijkt uit de documentaire. Neem de zalmkwekerij voor de kust van Cypress Island, in de staat Washington in de VS. Daar zijn de visnetten niet rond, maar vierkant. Op de achtergrond klinkt een bezorgde vrouwenstem die belt naar het noodnummer: “Een van de viskwekerijen is volledig in elkaar geklapt en verwoest.” 305.000 gekweekte Atlantische zalmvissen zwemmen in een keer de zee in. De zee waarin ook wilde zalm zwemt.

Zo’n massale uitbraak – vaak veroorzaakt door een storm – is allerschadelijkst, zegt Frödin. “Je moet je voorstellen dat in de Noorse rivieren 530.000 wilde zalmen leven. Als een net breekt, zwemmen er opeens één miljoen kweekvissen bij.”