Visbedrijven dumpen jaarlijks 640.000 ton visgerei in zee - en het wordt niet minder

Jaarlijks belandt er wereldwijd minstens 640.000 ton visgerei in zee en bedrijven doen te weinig om dit te voorkomen, stelt dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection in een vandaag gepubliceerd onderzoek.

Lees verder na de advertentie

Verloren of gedumpt visgerei, of spookvistuig, beslaat ongeveer tien procent van al het plastic afval in zee. Dat is gevaarlijk, want zeedieren kunnen verstrikt raken in de netten. Vele tienduizenden zeedieren sterven jaarlijks door verstikking of inname van het vistuig. Alleen al in de zeestraat Puget Sound bij Washington werden in een jaar 870 oude netten opgevist met daarin 32.000 zeedieren, van vogels tot vissen en zeezoogdieren. Ook ecosystemen als koraalriffen lijden onder het afval.

Voor het rapport heeft World Animal Protection de vijftien grootste visbedrijven wereldwijd, vooral uit de VS en Canada, beoordeeld op hun inzet om afval in zee te voorkomen. Geen enkel bedrijf kreeg de hoogste score. “Dat wil zeggen dat bij geen enkel bedrijf spookvistuig op de bedrijfsagenda staat en dat ze niet actief het verlies van vistuig proberen te voorkomen, verouderd vistuig recyclen en verloren vistuig uit zee halen”, zegt Karin Bilo van World Animal Protection Nederland.

Een groot deel van het probleem wordt ook veroorzaakt door illegale vissers

Drie van de bedrijven doen het redelijk: ze hebben verantwoord beheer van vistuig op de agenda staan, maar er moet nog veel gebeuren om het probleem effectief aan te pakken.” Het onderzoek is gebaseerd op openbare informatie, zoals jaarverslagen, duurzaamheidsrapporten en nieuwsberichten.