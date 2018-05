Virtueel vliegen naar een tropisch strand: dat bespaart echt CO2

In feite is het een nep-vakantie, maar wel één met een groot voordeel: geen CO 2 -uitstoot. Gisteren berichtte Trouw over Australisch onderzoek dat laat zien dat toerisme voor liefst 8 procent bijdraagt aan alle klimaatverandering, met name door vliegverkeer. Kan virtueel reizen vanuit de luie stoel het milieu wat ontlasten?

Het Japanse First Airlines begon er eerder dit jaar alvast mee. Voor omgerekend 50 euro neem je in Tokio plaats in een ruimte met comfortabele vliegtuigstoelen, om twee uur met een bril op je hoofd 'naar buiten' te kijken en zelfs een heuse vliegtuigmaaltijd te verorberen. Eenmaal geland krijgt de reiziger een 3D-stadstoer in New York, Rome of Parijs - net wat hij geboekt heeft. En dan weer terug natuurlijk.

Zonnebrandcrème snuiven Vorig jaar deed de Nederlandse reisorganisatie WeFlyCheap.nl ook een proef met virtuele strandvakanties. Locatie: de bovenverdieping van een kroeg in Zwolle. Geïnteresseerden konden daar in badpak zweten onder infraroodlampen, de geur van zonnebrandcrème opsnuiven en - met bril op - een massage krijgen. Eelko van Drongelen van WeFlyCheap is tevreden over de proefballon, al was de beeldkwaliteit nog iets te laag om een virtueel dagje Malediven in de markt te zetten. Andere klacht: onder de zonnebank word je mooi bruin, behalve onder die ellipsvormige bril. Dat kan over enkele jaren verleden tijd zijn. Volgens Laurens van Roomen van de Utrechtse softwareontwikkelaar VR-house gaat het hard in zijn industrie. "De brillen worden steeds kleiner, het beeld scherper." En bedrijven werken aan loopbanden die in vier richtingen onder je voeten meebewegen, zegt hij. Zo kun je overal heenlopen terwijl je in werkelijkheid op je plek blijft.