Virtual reality ingezet tegen vrees voor windmolens

3D-brillen en virtual reality zijn het nieuwste wapen in de strijd voor schone energie. Bouwers van windmolens en zonneparken hopen, van tevoren, met 'hyperrealistische visualisatie' de weerstand tegen hun plannen te doorbreken. Dat scheelt bezwaarschriften en rechtszaken. Speciaal ontwikkelde software laat omwonenden horizoneffecten, schittering, geluid en schaduw ervaren. Een virtueel kijkje vanuit hun eigen achtertuin hoort bij de nieuwste mogelijkheden.

"3D-visualisatie kan spookbeelden van overlast wegnemen", zegt Hans Rijntalder van het bedrijf Pondera Consult. Hij gebruikt computeranimaties bij voorlichting over windparken op een 'belevingsscherm', 180 graden gekromd en 6 meter breed. Een soort mini-Panorama Mesdag waar je in opgaat, met koptelefoons die het bijbehorend geluid van draaiende wieken afspelen.

Al vaak ontstond tumult na onduidelijke schetsen, of door (al dan niet bewust) misleidende beelden van protestgroepen. Volgens Rijntalder geven platte fotobeelden geen volledig beeld van de werkelijke impact van grote, draaiende windturbines in een landschap.

Projectie ter plekke

3D-software is een nieuwe trend bij groene energie, zegt directeur Rik Olde Loohuis van het IT-bedrijf Rom3D. Zijn bedrijf gebruikt brillen met virtual reality om mensen voor te lichten, in opdracht van energiebedrijven of gemeentes. Op informatieavonden heeft ROM3D ook waarheidsgetrouwe software, met zonnepanelen, windmolens bij wuivende bomen en kabbelend water. "Onze nieuwste techniek is projectie ter plekke, te zien door een iPad-scherm", zegt Olde Loohuis. Een aantal andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld ViaDrupsteen en Bosch & Van Rijn, werkt ook aan 3D-technieken, met satellietbeeld erin verwerkt.

Soms schrikken mensen extra van 3D-vi­su­a­li­sa­tie. Maar wél op basis van realistische verwachtingen Hans Rijnalder van Pondera Consult

Software neemt het 'not in my backyard'-effect nooit helemaal weg, weet Rijntalder. "Sterker: soms schrikken mensen extra van 3D-visualisatie. Maar wél op basis van realistische verwachtingen." In dat geval kunnen ontwikkelaars met bewoners kijken naar herschikking van geplande windmolens, of het camoufleren van zonneparken met planten.

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines juicht digitale voorlichting toe. "Er kleeft wel een risico aan", zegt voorzitter Rob Rietkerk. "Als burgers met gratis 3D-software op internet zelf gaan knutselen ontstaan alsnog foute ideeën." Volgens Rietkerk moeten experts begeleiding geven, op informatiesessies, met beeld en geluid. Die aanpak is nu in opkomst binnen de duurzame energiesector. In het Drentse Valthermond kregen bewoners deze week uitleg over een groot zonnepark met 3D-techniek.