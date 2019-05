Vindt u een bedwants tussen de lakens? Dan is een beetje respect op zijn plaats

Mocht u een dezer dagen een bedwants tussen de lakens aantreffen, bestrijd het beestje dan niet meteen met een verdelger of kookwas. Een beetje respect is op zijn plaats, ontdekte een internationaal gezelschap van biologen. De bedwantsen verkeren al meer dan honderd miljoen jaar op aarde en dateren dus uit de tijd van de dinosauriërs.

Dat de beestjes het bed al langer met de mens delen, was bekend. De oude Egyptenaren klaagden er al over. En archeologische vondsten duidden erop dat ze de sprong naar de mens hebben gewaagd in de tijd dat deze beschutting zocht in holen die ook door vleermuizen werden bewoond. En de vleermuis had ze toen al een tijd - dat bleek uit de grote genetische variatie van wantsen die met dit dier optrokken. De wetenschap ging er daarom van uit dat bedwantsen hun aardse bestaan bij de voorouders van de vleermuis waren begonnen, zo'n 50 à 60 miljoen jaar geleden.

Stamboom Om dat idee te testen verzamelden de biologen zo veel mogelijk varianten van de bedwants. Vijftien jaar lang stroopten ze de hele wereld af. Ze bezochten grotten en musea, trotseerden vleermuizen en buffels, en beklommen bomen en rotsen, op zoek naar vogelnesten. Van de honderden soorten die ze zo verkregen, brachten ze de genetische verschillen in kaart en op grond daarvan reconstrueerden ze de evolutionaire stamboom van de bedwants. Die tak bleek al 115 miljoen jaar geleden te zijn ontsproten, schrijven ze in het vakblad Current Biology. De bedwants heeft de dinosauriërs dus nog meegemaakt, al leefden ze niet van hun bloed. Alle bedwantsen hebben namelijk een gastheer die een thuis heeft - een bed, nest of hol - en dat had een dino vermoedelijk niet. Welk dier de oerbedwants dan wel opzocht, weten de biologen niet. Ze zagen wel aan hun stamboom dat bedwantsen soms van gastheer wisselen, maar niet altijd vol overgave. Meestal specialiseert het beestje zich naar de eigenschappen van zijn nieuwe donor, maar soms houdt het vast aan zijn oude kwaliteiten en keert het na een tijdje terug naar zijn vroegere gastheer. De mens wordt elke half miljoen jaar door een nieuwe soort opgezocht. De twee belangrijkste soorten die de mens nu vergezellen, de gewone en de tropische, hadden al een hele geschiedenis achter zich voordat ze het mensenbloed roken.

