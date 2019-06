Vijf zwarte neushoorns uitgezet om populatie in Rwanda op te krikken

De twee mannetjes en drie vrouwtjes zijn afkomstig uit drie Europese dierenparken in Tsjechië, Groot-Brittannië en Denemarken. De vijf begonnen aan hun reis vanuit Tsjechië op 23 juni na maanden van voorbereiding.

In 2017 stuurde Zuid-Afrika al zeventien oostelijke zwarte neushoorns naar Rwanda. De populatie is sindsdien uitgegroeid tot twintig dieren. Nieuw bloed was wenselijk om inteelt te voorkomen. Wereldwijd leven er in het wild nog slechts ongeveer 1000 exemplaren. Akagera wordt beschouwd als een de ideale leefomgeving voor neushoorns.

Volgens Clare Akamanzi, ceo van de Rwanda Development Board, zijn de oosterse zwarte neushoorns ‘cruciaal voor het natuurbehoud en de bescherming van de biodiversiteit in zowel Rwanda als in heel Afrika’. De neushoorns in Afrika staan ​​nog steeds onder grote druk van stropers die hen doden om de hoorns. Die zijn zeer gewild op de illegale markt in voornamelijk Vietnam en China.

De autoriteiten in Kigali willen met de komst van meer wilde dieren het nationale park nieuw leven inblazen. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Rwanda. Jaarlijks komen zo'n 1,3 miljoen bezoekers naar het land. Toeristen komen vooral af op de zeldzame berggorilla’s. Maar nu willen de autoriteiten ook de populatie olifanten, leeuwen, luipaarden en buffels weer op peil brengen.

De neushoorns komen aan op de luchthaven van Kigali. © EPA