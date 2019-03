Vijf nieuwe mini-kikkers op Madagaskar ontdekt

De drie Mini’s variëren in lengte van 9,7 millimeter tot 14,9 millimeter en passen met gemak op een duimnagel. Scherz vond nog twee nieuwe ondersoorten. Naar goed gebruik kregen die Latijnse namen. De Rhombophryne proportionalis lijkt qua kenmerken op grote kikkers, maar is daar een piepkleine variant van, en de Anodonthyla eximia is veel kleiner dan alle andere bekende Anodonthyla kikkers.

Alleen de nieuwe soort Mini’s kreeg geen Latijnse naam van Scherz, maar één met een knipoog. De kikkers zijn niet de kleinste ter wereld; die leeft in Papoea-Nieuw-Guinea en is slechts 7,7 millimeter, even groot als het snoepje Tic Tac.

Scherz ontdekte ook dat reptielen en vooral kikkers evolutionair steeds kleiner worden. De reden is niet bekend, maar het moet een voordeel hebben een miniatuur kikker te zijn in de natuur anno de 21ste eeuw.

Scherz en zijn collega’s moesten veel ontberingen lijden om de nieuwe soort en ondersoorten te vinden. “We zaten soms maanden in het oerwoud onder moeilijke omstandigheden. Omdat ze zo klein zijn, zijn ze ook zeer lastig te vinden. De truc is op hun geluid af te gaan, maar als ze je horen zijn ze meteen stil”, schrijft hij.

Sinds 2014 heeft het Scherz-team al veertig kikkersoorten ontdekt op Madagaskar. De nieuwe Mini soort kan meteen op de rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten, omdat veel bos razendsnel verdwijnt.

