Vieze diesels krijgen te veel ruimte in Europa

Het zwarte schaap op de autowegen wordt nog altijd te omzichtig benaderd. Daarom blijven de vervuilende diesels te lang de gezondheid van Europeanen bedreigen, vinden de meeste fracties in het Europees Parlement.

Over een paar dagen is het precies twee jaar geleden dat de eerste berichten over het dieselschandaal naar buiten kwamen. Op 18 september 2015 beschuldigde het Amerikaanse milieuagentschap EPA Volkswagen ervan sjoemelsoftware te gebruiken om auto’s schoner te laten lijken dan ze zijn. Dat zette een beweging in gang die de hele auto-industrie raakt. “Twee jaar lang praten we al over de diesels”, zei Eurocommissaris van interne markt Elzbieta Bienkowska vanmiddag in het Europees Parlement. De veranderingen gaan haar te langzaam. Ze wil alle diesels die niet aan de normen voldoen van de weg halen. “Al weet ik dat dat niet van de ene op de andere dag gaat.”

Bienkowska is niet bang de auto-industrie tegen de schenen te schoppen. Zij deed dat altijd met Eurocommissaris van justitie Vera Jourova. Maar afgelopen zomer werd dit tandem uit elkaar gehaald. Voortaan zou de Fin Jyrki Katainen, de vicepresident van de Europese Commissie, over het dieselschandaal gaan. Bijgestaan door Bienkowska, dat wel. Het is een opwaardering om te laten zien dat we dieselgate serieus nemen, verklaarde de Europese Commissie. De Groenen vertrouwen het niet. Zij vermoeden een telefoontje uit Berlijn. Katainen had de kritische fracties dus iets te bewijzen gisteren.

Regeringen hebben nauwelijks maatregelen genomen. De terugroepprogramma’s zijn zwak en consumenten worden niet vergoed. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy

De Fin roemde de twee dieseltoppen in Duitsland en Oostenrijk als voorbeelden van succesvolle aanpak van sjoemelaars. Daar begreep onder anderen GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout niets van. De dieseltops waren volgens hem een vorm van legalisering van vervuilende dieselauto’s. Hij vreest dat de vieze diesels die nu in West-Europa rondrijden straks naar Oost-Europa gaan. Ook Eurocommissaris Bienkowska waarschuwt daartegen. “Sta het niet toe, is mijn oproep.”

Al kreeg de commissie de nodige kritiek van het Europees Parlement, er is de afgelopen twee jaar ook iets gebeurd. Zo moeten auto’s sinds 1 september worden getest op de weg en niet alleen in laboratoria. Daarnaast is de Europese Commissie ‘inbreukprocedures’ gestart. Daarmee kan de commissie een regering dwingen in te grijpen. Italië kreeg zo’n procedure aan de broek omdat het Fiat de hand boven het hoofd hield.

Voldoende is dat niet, vindt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. “Regeringen hebben nauwelijks maatregelen genomen”, zei hij. “Duitsland niet tegen Volkswagen, zelfs geen boete. De terugroepprogramma’s zijn zwak en consumenten worden niet vergoed.”

Duitsland keerde vaker terug in het debat, en niet in vleiende bewoordingen. Eerder op de dag was ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, al kritisch over de Duitsers, zonder hen bij naam te noemen. Volgens Juncker moet de auto-industrie schuld bekennen voor het schandaal. “Ik ben trots op onze auto-industrie”, zei hij, “maar ik ben geschokt als consumenten willens en wetens worden misleid. Ik roep de auto-industrie op om schoon schip te maken. In plaats van zoeken naar mazen in de wet zouden zij moeten investeren in de schone auto’s van de toekomst.”

