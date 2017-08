Via plankton komt microplastic in onze voedselketen

Het is maar een van de vele effecten die plastic afvalstoffen kunnen hebben op het leven in de oceaan. Enkele honderden miljoenen tonnen plastic komen jaarlijks in zee terecht. Het plastic kan ondoordringbare netten vormen waarin grotere zeedieren verstrikt raken en omkomen. Maar het grootste deel van de plastic afvalstroom bestaat uit heel kleine deeltjes. Wat die teweegbrengen in het oceaanleven is nagenoeg onbekend.

Hiermee is duidelijk dat plastic vervuiling via plankton terecht kan komen in de mariene voedselketen

Medewerkers van een onderzoeksinstituut in Californië doen nu in vakblad Science Advances verslag van hun experiment op zee. In dat experiment werden kleine plastic deeltjes in de leefomgeving gebracht van mantelvisjes. Deze kleine diertjes, nog geen centimeter lang, maken deel uit van het plankton. Ze zijn niet veel meer dan een kop en staart, maar ze maken slijmhuisjes met een ingenieus systeem om voedsel uit het zeewater te filteren.

Die slijmhuisjes kunnen zo groot worden als een walnoot en tientallen liters water per uur filteren. Al na een paar uur zijn de filters verstopt en moet het mantelvisje een nieuw slijmhuis bouwen. Het afgedankte huisje zinkt naar de bodem; het is in de oceanen een gekende transportroute voor organisch materiaal naar de bodem.

Op die route worden de plastic deeltjes meegenomen, zo bleek uit het experiment. En het plastic gaat niet alleen met afgedankte huisjes naar de bodem, maar ook met de uitwerpselen van de mantelvisjes. Zij kunnen de minuscule plastic deeltjes inslikken en scheiden die in de vorm van keutels weer uit. En terwijl de oorspronkelijke plastic deeltjes dreven, doen die keutels dat niet; die zinken naar de bodem.

Het is nog niet duidelijk hoe belangrijk dit proces is. Mantelvisjes komen voor op enkele honderden meters diepte, terwijl het plastic doorgaans aan de oppervlakte drijft. Maar, zeggen de onderzoekers, hiermee is duidelijk dat de plastic vervuiling via het plankton terecht kan komen in de mariene voedselketen. Met nog onbekende gevolgen.

