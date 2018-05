Vertier op Schier?

Sinds de uitvinding van de democratie is er geen gemeentebestuur op Schiermonnikoog geweest dat toeristen weg wil jagen, al werden ze meestal badgasten genoemd. Een enorm waterpretpark op het wad tussen beide steigers is het ruigste plan dat ooit gesmeed werd om badgasten te lokken.

Deze keer moeten toeristen verleid worden met een golfterrein en een mountainbikeroute. Het is altijd goed om van je fouten te leren, maar soms ook om van de vergissingen van je voorgangers te leren.

Er zijn mensen die niet naar Schier willen omdat ze hun auto niet mee mogen nemen en omdat er zo weinig te doen is

Schiermonnikoog is in trek bij gezinnen met kinderen die er veilig kunnen rondfietsen en -struinen. Op Schier verdwaal je niet zo gauw en er zijn weinig auto's. Het eiland is dan ook geliefd bij liefhebbers van stilte, natuur en landschap. Er zijn mensen die niet naar Schier willen omdat ze hun auto niet mee mogen nemen en omdat er zo weinig te doen is. Een eilandbestuur dat hen wil binnenhalen moet voor vertier zorgen, maar bovenal voor veerponten, wegen en parkeerterreinen.

Alleen ligt het hele land al vol met per auto bereikbaar vertier, inclusief de grotere Waddeneilanden. Schiermonnikoog loopt het risico dat de massa eilandtoeristen Ameland en Terschelling blijft verkiezen en dat de investering weggegooid geld blijkt. Ondertussen worden de liefhebbers van autoloze rust, landschap en natuur verjaagd.

Op Schier ligt een fijnmazig fietspadennetwerk vol reliëf en bochten. Wie op zijn roestige barrel of geoliede huurfiets over de schelpenpaadjes fietst, voelt zich vanzelf een mountainbiker, daar is geen aparte infrastructuur voor nodig. Op het strand kun je al mountainbiken en golfen. Een apart golfterrein verwoest zoveel duingebied, dat het een wel heel wonderlijke ingreep zou zijn op een eiland dat het juist van rust, natuur en landschap moet hebben. Als eilandbestuur zou ik zuinig zijn op die drie zeldzame kwaliteiten.

