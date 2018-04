Verstikkend zeewier bedreigt Bonaire

Nederlandse militairen en vele honderden inwoners van Bonaire hielpen afgelopen weken om tonnen zeewier weg te scheppen en daarmee een ecologische ramp te voorkomen. De schade lijkt beperkt, maar een crisis als deze zal het Caribische eiland vaker gaan treffen.

Sargassum, zo heet het bruinwier dat op veel plekken als grote matten in de Caribische Zee drijft en af en toe aanspoelt. Sinds 2011 gebeurt dit vaker, maar zelden in de overweldigende hoeveelheid die vorige maand de bijzondere Nederlandse gemeente Bonaire trof. Langs een groot deel van de oostkust lag een laag wier van tientallen centimeters dik en tientallen meters breed. "Er is over een lengte 30 kilometer van de kust sargassum aangespoeld, dat is van Zandvoort tot Scheveningen", zegt Arjen de Wolff, directeur van Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa).

Opruimactie

Stinapa is beheerder van de natuurparken op Bonaire, zo ook het National Marine Park, dat alle koraalriffen, zeegrasvelden en mangroven beslaat. De natuurbeheerder coördineerde afgelopen weken de massale opruimactie, voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. Het gestrande wier moest zo snel mogelijk verwijderd worden, want rottende planten trekken alle zuurstof uit het water weg; wat eronder leeft, gaat dood. "Als er in Nederland iets vergelijkbaars gebeurt, heb je het grote Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en diensten van het ministerie van infrastructuur en waterstaat en het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) die in actie komen. Wij als Stinapa zijn het Staatsbosbeheertje van Bonaire, we hebben maar 30 mensen in dienst. En met heel weinig middelen moeten we hiermee om zien te gaan.

Het is ongelooflijk hoe snel de hele gemeenschap in actie is gekomen Arjen de Wolff

Stinapa riep dan ook meteen alle inwoners en toeristen op om te komen helpen. Dat deden ze massaal. Natuurbeschermers, ambtenaren, ondernemers, scholieren, surfers en duikers, ze kwamen allemaal in actie om de stranden zo snel mogelijk wiervrij te maken. "Het is ongelooflijk hoe snel de hele gemeenschap in actie is gekomen", aldus De Wolff. "Dat geeft ook wel aan hoe belangrijk mensen hier de natuur vinden, het is de basis van de hele economie."

Uiteindelijk riep de gezaghebber van Bonaire zelfs de hulp van het leger in. Leden van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht gingen met harken en kruiwagens aan de slag in de mangrove. Voor De Wolff een verademing. "Het gaat om duizenden tonnen zeewier. Een deel daarvan lag op de stranden, dat was na een week opgeruimd. Maar tussen de mangroven zat nog veel vast. En dat is juist een gevaar voor het ecosysteem, dat zijn de kraamkamers voor veel vissen. Het opruimen is hier veel lastiger. Dit is werk voor gespecialiseerde mensen. En dat zijn deze jongens", aldus De Wolff.