Verpakkingstroep door online shoppen? Niet met deze uitvinding

Online bestellen is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Volgens Thuiswinkel.org werd in 2018 voor 23,7 miljard euro digitaal ingekocht. Bijna iedereen - 95 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar - bestelt weleens iets online.

De 242 miljoen bestellingen uit 2018 arriveerden waarschijnlijk in kartonnen dozen en plastic hoezen. Dat levert een enorme afvalberg op. Bol.com kondigde deze maand aan dat het dit jaar nog 3,5 miljoen bestellingen in zakken van gerecycled plastic in plaats van dozen wil versturen.

Een andere optie is RePack, een herbruikbare plastic verpakkingsenvelop in drie maten. RePack is gemaakt van gerecycled polypropeen en gaat wel twintig bestellingen mee. In dat geval bespaart hij 80 procent CO2-uitstoot ten opzichte van eenmalige verpakkingen, claimt het bedrijf. In deze berekening is de retourstroom van de RePacks naar Estland meegenomen.

Bedrijven die RePack gebruiken, kopen minstens honderd stuks, verpakken de online gedane aankopen erin en versturen die naar hun klanten. Als de klant het product heeft ontvangen, vouwt hij de RePack op tot een brievenbuspakketje en doet het op de bus naar het distributiecentrum in Estland. Daar worden de RePacks gekeurd, eventueel schoongemaakt en opnieuw verstuurd naar (web)winkels.

Kortingsbonnen Om te stimuleren dat klanten de RePack terugsturen, kunnen bedrijven bij de bestelling een paar euro in rekening brengen. Als de RePack terug is in het distributiecentrum, krijgen klanten een kortingsbon die ze bij een van de bij RePack aangesloten (web)winkels kunnen verzilveren. De kortingsbon kan ook aan hun eigen assortiment worden gekoppeld, of gedoneerd aan een goed doel. Bedrijven kunnen zelf bepalen of ze de prijs van de RePack doorberekenen aan de klant. Het Zweedse kledingmerk Filippa K doet dat wel, het Nederlandse spijkerbroekenmerk MUD Jeans niet. Tassenmerk Oh My Bag levert bestellingen van meer dan 300 euro gratis in een RePack. Re-Packs zijn er in drie maten. De verpakkingsenvelop van gerecycled polypropeen gaat wel twintig bestellingen mee. © - Retourzendingen kunnen ook met RePack, daarvoor hoeven de verpakkingen niet eerst terug naar Estland. Bedrijven moeten dan wel zelf controleren of ze nog in goede staat zijn. MUD Jeans gebruikt RePack bijvoorbeeld ook om oude spijkerbroeken van klanten mee in te zamelen voor hergebruik. Het bedrijf gebruikt geen aanvullend verpakkingsmateriaal in de RePack, kledingmerk Filippa K wel. Toch blijft het lastig om de RePacks terug te krijgen, zegt Jan Berbee van RePack. "We moeten eindgebruikers opvoeden. Eerst stuurden we twee herinneringsmails, inmiddels doen we dat nog maar één keer. Er circuleren zo'n 50.000 RePacks, al is het onduidelijk hoeveel daarvan niet zijn teruggekomen. Soms maken mensen er paraplu's, regenjassen of tassen van. We krijgen ook opengeknipte RePacks retour, waarbij mensen de klittebandsluiting over het hoofd hebben gezien."