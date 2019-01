Verlies aan biodiversiteit is ook een risico voor de pensioenen, waarschuwt DNB

Zo hebben Nederlandse financiële ondernemingen - vooral pensioenfondsen, banken en verzekeraars - beleggingen ter waarde van 83 miljard euro in aandelen van bedrijven die opereren in gebieden met extreme waterschaarste. Dat is 17 procent van het totale aandelenbezit. Daarnaast is 56 miljard euro gestoken in organisaties die geld verdienen met de meest kritieke grondstoffen.

Lees verder na de advertentie

Dat is relevante informatie, stelt de centrale bank in een vandaag gepubliceerd onderzoek, omdat die belangen op termijn een verhoogd risico lopen. Het is een eerste onderzoek, het is nog lastig data te vinden die ecologische maar ook andere maatschappelijke gevaren goed in verband kunnen brengen met financiële geldstromen, constateert DNB.

Eerder onderzocht DNB financiële instellingen al op risico’s, die samenhangen met klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot. Het is logisch om pensioenfondsen, banken en verzekeraars ook door te lichten op andere maatschappelijke en ecologische risico’s, stelt Frank Elderson, lid van de directie van DNB, in een interview Trouw.

“Neem biodiversiteit: onderzoeken laten zien dat er 70 tot 80 procent minder insecten zijn, daardoor is er minder bestuiving van gewassen en zijn er slechtere oogsten. Als je als financiële instelling investeert in de agrarische sector, is het verstandig daarover na te denken. Of stel, je hebt belangen in de pesticidesector en overheden gaan het gebruik van bestrijdingsmiddelen omwille van herstel van de biodiversiteit verbieden. Dan kan die belegging snel aan waarde verliezen.”

Consumenten vinden een duurzame financiële sector belangrijk, constateert DNB

Mensenrechten Er zijn nog heel weinig financiële instellingen die oog hebben voor deze risico’s, constateert DNB. Slechts vier van de 25 grote en middelgrote instellingen analyseren hun belangen op maatschappelijke en ecologische risico’s, waar bijvoorbeeld ook mensenrechtenkwesties onder vallen. Volgens DNB kunnen banken, verzekeraars en pensioenfondsen de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de ‘sustainable development goals’ (sdg’s), als uitgangspunt moeten nemen. Die doelen, op de terreinen klimaat, natuur, arbeid, onderwijs en mensenrechten, hebben veel landen hun handtekening gezet. Het gaat er dan niet alleen om welke risico’s beleggingen lopen, maar ook hoe investeringen van de financiële sector kunnen helpen om bijvoorbeeld waterschaarste en verlies van soorten tegen te gaan. Van dat soort beleggingen zijn er nog maar weinig. Doorgaans minder dan 5 procent van het totaal geïnvesteerde vermogen is gericht op een specifiek duurzaam doel. Consumenten vinden een duurzame financiële sector belangrijk, ziet DNB. Bijna 70 procent wil graag dat zijn spaar- of pensioengeld enigszins tot erg duurzaam wordt belegd. Ruim de helft geeft aan hier zelfs een iets lagere rente voor over te hebben. Financiële instellingen hebben al wel meer oog voor het klimaatprobleem. Een meerderheid licht de portefeuille door op CO2-uitstoot. Aandelen in bijvoorbeeld de olie- en kolenindustrie kunnen snel minder waard worden als landen de opwarming van de aarde echt onder de twee graden willen houden, zoals afgesproken bij de Klimaattop in Parijs.

Lees ook:

Frank Elderson, de man die de wereld van de haute finance wijst op klimaatrisico’s Centrale bankier Frank Elderson belandde in één keer op nummer 4 van de Trouw Duurzame 100. De manier waarop hij de financiële wereld wijst op klimaatrisico’s maakt indruk, ook binnen zijn eigen sector.

Pensioenfondsen gaan samen kinderarbeid te lijf Pensioenfondsen willen samen mensenrechtenschendingen en andere misstanden aanpakken. Met hun beleggingen kunnen ze het verschil maken.