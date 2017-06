Verlaten strand met vele tinten groen

Een paradijsje. Geen mens te bekennen. Dat heeft twee oorzaken: het is geen hoofdseizoen en de vele tinten groen zijn er niet voor niets. Het regent vaak aan de Costa Verde. Er schuiven regelmatig wolken voor de zon en dan is de wind koud. We strijken neer in de luwte van een enorme rots. Om de rots kabbelt een beek het strand op, om zich uit te waaieren tot een minidelta. Achter die beek maakt het zand plaats voor steen.

Lees verder na de advertentie

Op de algengroene rotsen kleven schaalhorens en tolhorens en knusse klusters alikruiken. Onder de rotsen zoeken krabben hun zijwaartse heenkomen. Ik zwem zonder mijn zwembroek nat te maken en struin de waterlijn langs, raap schelpen op en verzamel al het plastic afval. Zoals ieder strand op deze wereld blijkt ook dit paradijsje een vuilnisbelt. De stranden verzamelen een fractie van ons afval. Het meeste blijft in zee. We zijn met ons allen onze leefwereld aan het vergiftigen. Misschien komen we tot inkeer, voor de wal ons schip keert. De enige manier is: geen plastic meer maken en zolang we niet zonder denken te kunnen, zoveel mogelijk statiegeld heffen. Niets anders lost het plasticprobleem op. Ook mijn schoonmaakactie niet. Toch breng ik alles naar de vuilnisbak.

Er is een smal weggetje dat steil naar dit strandje slingert. Het weggetje begon tussen twee kleine boerderijen. Overal beginnen weggetjes tussen kleine boerderijen maar alleen dit weggetje komt uit bij een strand. We hebben het met moeite gevonden, na een lange wandeling.

Ik lig op het zand en gluur naar de geelpootmeeuwen op zee. Vlak voor mijn snufferd krijg ik bezoek van een franjestaart, een rotsspringer, de neef van ons huisdier het papiervisje.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.