Verkoop Eneco in de wachtkamer tot na de verkiezingen

Met rode viltstift heeft Eneco-topman Jeroen de Haas een cirkel gezet op zijn kalender. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, de uitslag daarvan zal bepalen of de voorgenomen privatisering van Eneco dit jaar doorgaat. De Haas rekent er wel op en presenteerde potentiële kopers vanmorgen prima jaarcijfers, de eerste sinds de splitsing begin 2017 tussen Eneco en de netwerktak van het bedrijf, Stedin.

Die scheiding maakte van 2017 een lastig jaar voor Eneco, vond De Haas. De omslag kostte tijd en geld, dat ten koste ging van de winst. Tevens was de scheiding een opmaat voor de discussie over het aandeelhouderschap van het energiebedrijf. Nu is Eneco nog in handen van 53 gemeenten, maar vorig jaar werd bekend dat een meerderheid van bijna 75 procent van deze eigenaren van Eneco af willen. Een definitief oordeel geven gemeenten pas na de gemeenteraadsverkiezingen.

Discussie

En dus hangt de toekomst van Eneco af van de stem die de Nederlandse burger op 21 maart in de stembus gooit. Toen de vraag kwam of de verkiezingen nog roet in het eten van een privatisering kunnen gooien, woog topman De Haas zijn woorden voorzichtig. “Zeg nooit nooit. Voorlopig gaan we uit van een verkoop en we hopen daar dit jaar een stuk verder mee te komen.” Wanneer volgende stappen na de verkiezingen precies genomen gaan worden, wilde De Haas niet zeggen. “Dat gebeurt in overleg met de gemeenten.”

Voorzichtigheid is bij De Haas geboden nadat de discussie rondom de privatisering vorig jaar escaleerde. Eneco lag overhoop met een aanzienlijk deel van zijn aandeelhouders nadat De Haas zei dat het groene karakter van het bedrijf in het geding is bij privatisering. De 29 kritische aandeelhouders, waaronder Rotterdam (aandeel van 29 procent) en Den Haag (15 procent), vinden dat de directie neutraal moet blijven. Ook vinden zij dat ze zelf mogen bepalen aan wie Eneco wordt verkocht.

Onder potentiële kopers worden oliebedrijven Shell en Total geschaard. Zij zullen vanmorgen vooral benieuwd zijn geweest naar de cijfertjes en tabellen die Eneco presenteerde. Die zagen er goed uit. De omzet groeide met 22 procent tot 3,4 miljard euro door de overname en directe ingebruikname van nieuwe zon- en windparken. Het nettoresultaat uit eigen activiteiten, zonder eenmalige kosten groeide vergelijkbaar met de omzet met 23 procent. Dat de nettowinst van het totale bedrijf daalde van 192 naar 127 miljoen euro was volgens Eneco te wijten aan de kosten die de splitsing met netwerktak Stedin met zich mee bracht.

Bij die splitsing werd Eneco kapitaalkrachtig achtergelaten om direct door te kunnen groeien naar een stevig zelfstandig bedrijf. Eneco was dan ook opvallend actief op de koopmarkt met de overname van de Belgische tak van het Italiaanse energiebedrijf Eni en de koop van 50 procent van de aandelen van LichtBlick, een leverancier van duurzame energie in Duitsland. Ook investeerde het energiebedrijf in een aantal start-ups die moeten helpen bij het digitaliseren van energiestromen en de omslag van gas naar elektriciteit in Nederlandse woningen.