Verbod op wattenstaafjes en rietjes moet plastic soep doen slinken

Waar een betaalbaar plasticvrij alternatief voor is, wordt verboden. Veelgebruikte plastic producten waar nog geen volwaardig alternatief voor is, moeten worden teruggedrongen door fabrikanten mee te laten betalen aan het opruimen ervan. Ook moeten negen op de tien plastic flessen in 2025 gescheiden worden ingezameld.

Lees verder na de advertentie

Verder moeten fabrikanten op maandverband, vochtige doekjes en ballonnen gaan vermelden dat er plastic in zit. Dat moet er weer voor zorgen dat die producten niet zomaar in het milieu terechtkomen.

China wil het Europese afval niet meer verwerken, daar zit Europa nu mee in de maag.

De commissie heeft de tien meest gevonden soorten plastic afval op Europese stranden in het vizier. Ook voor plastic visnetten, die vaak op de bodem van de oceaan achterblijven en voor 27 procent van het strandafval zorgen, moeten uitgebreide maatregelen komen. De commissie wil producenten verplichten te betalen voor het verzamelen, verwerken en transporteren van afval. Ook draaien ze ook voor de kosten van een bewustwordingscampagne.

Vice-president Frans Timmermans presenteerde de plannen vandaag in Brussel met een flinke dosis enthousiasme. Hij ziet de plannen als een zakelijke kans voor ondernemers en heeft er alle vertrouwen in dat het Europees Parlement de plannen zal ondersteunen, liefst binnen een jaar. Jyrki Katainen, de andere vice-president van de Europese Commissie, zei nog dat de plannen ook kunnen worden gezien als een reactie op het importverbod van plastic afval dat China begin dit jaar afkondigde. China wil het Europese afval niet meer verwerken, daar zit Europa nu mee in de maag.

Met de plannen wil Brussel de plastic soep in de oceanen terugdringen. In januari stelde de commissie al als doel dat alle plastic verpakkingen in de EU in 2030 recyclebaar of herbruikbaar moeten zijn. Een EU-belasting op plastic hoort nog tot de overwegingen.

Lees ook: Europa's strijd tegen plastic hinkt op twee gedachten

Brussel wil minder plastic wegwerpartikelen, maar staat ook toe dat plastic als brandstof wordt gebruikt.