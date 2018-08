Venlo zegt nee, maar de provincie Limburg eist een windmolenpark

Het gaat om negen turbines, van 210 meter hoog. Samen moeten die 28.000 huizen van groene stroom gaan voorzien.

Nederland loopt achter met groene energie, het rijk eist extra windmolens in alle provincies. Limburg moet 95,5 megawatt halen, voor 2020. Nu heeft de provincie slechts zes kleine windmolens (12 megawatt) staan. Daarom kan Limburg het zich niet permitteren om windprojecten te weigeren.

Venlo deed dat wel. Afgelopen voorjaar zei de gemeente 'nee' tegen het geplande windmolenpark (30 megawatt). Dit tot vreugde van protesterende omwonenden, die overlast en gezondheidsrisico's vrezen. Een meerderheid van de gemeenteraad deelde zulke zorgen. Het energiebedrijf Etriplus kon wel inpakken. De procedures stopten, het windmolenpark was van de baan.

Hekkensluiter

"Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren", schrijft Limburg in een toelichting op zijn uitzonderlijke beslissing. Een serieus windmolenplan in de prullenbak gooien, is niet uit te leggen, aldus Gedeputeerde Staten. "Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn", aldus het bestuur.

Om te regelen dat Etriplus de windmolens kan bouwen, begint er een provinciale procedure. Instemming van de Statenfracties lijkt geen probleem. De provincie neemt bezorgde bewoners in Venlo wel serieus, beloofde gedeputeerde Bob Ruers (SP), die zelf morrend overstag ging. Zijn voorganger, Daan Prevoo, was uitgesproken voorstander van het windmolenpark en moest vanwege deze kwestie opstappen.

Limburg is tot dusver hekkensluiter onder de provincies, aldus de officiële landelijke monitor. Alleen Groningen en Noord-Holland halen hun doel in 2020. Flevoland, Zeeland en Gelderland bijna. Overijssel, Zuid-Holland en Drenthe vorderen redelijk, terwijl Friesland, Utrecht en Noord-Brabant achterlopen.