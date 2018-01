Vegetarische producten straks makkelijker te herkennen door 'V-label'

Het nauwkeurig bestuderen van een lijst van ingrediënten, op zoek naar verborgen stukjes dier, is voor de niet-vleeseters dus overbodig geworden.

Lees verder na de advertentie

“Ik schat dat 1300 Nederlandse producten het label hebben”, zegt Floris de Graad, directeur van de Vegetariërsbond. De helft van het aantal gekeurde producten is veganistisch. In 2017 certificeerde de Vegetariërsbond ruim 750 nieuwe Nederlandse producten. De bond is in Nederland verantwoordelijk voor de keuring van producten. Het label is een keurmerk van de Europese Vegetariërsbond. Niet alle gekeurde Nederlandse producten komen terecht in de Nederlandse supermarktschappen.

Dat steeds meer producten het V-Label krijgen past volgens de Vegetariërsbond bij de trend dat er vaker vegetarisch wordt gegeten.

Daarmee steeg het aantal gecertificeerde Nederlandse producten met ruim 75%. Unilever, Lassi, Maggi en Hak. Die bekende merken ontvingen vorig jaar voor een aantal producten het keurmerk. Zo staat het label op een aantal Unox soepen, Bertolli Pastasauzen en producten van Becel. Bij de McDonalds kunnen vegetariërs sinds vorig jaar met gerust hart een hapje eten. Hun Veggieburger heeft het V-label gekregen.

“Bedrijven die het V-label op hun verpakking willen benaderen ons”, legt De Graad uit. “Wij sturen die bedrijven een formulier toe waar zij de ingrediënten op invullen. We letten vooral op een aantal kritische ingrediënten.” Als voorbeeld van een kritisch ingrediënt noemt De Graad kristalsuiker. “Dat wordt soms gebleekt met gemalen dierenbeenderen.” Ook letten De Graad en zijn collega’s er streng op dat er geen kruisbesmetting plaatsvindt in de fabriek. Dat steeds meer producten het V-Label krijgen past volgens de Vegetariërsbond bij de trend dat er vaker vegetarisch wordt gegeten.

Lees ook: Vegetarische kip heeft ook bestaansrecht