Veganistische studentenvereniging in Groningen wil naast gezelligheid ook vegan leefstijl promoten

Daar drinkt zaterdag de nieuwe veganistische studentenvereniging, de Vegan Student Association (VSA), voor het eerst samen een borrel. Het is de eerste Nederlandse vereniging die zich louter richt op veganistische studenten.

“Ons doel is om gezellig samen te zijn met gelijkgestemden”, zegt student Mike Silhan (20), die een van de veertig leden is die de vereniging al telt. Tegelijk zit er, vertelt de student psychologie, ook een serieuze kant aan de club. “We hopen dat op deze manier kennis van een veganistische levensstijl bekend wordt bij een breder publiek. We kunnen onze ogen niet sluiten voor alle wreedheid en onrechtvaardigheid tegen dieren in de wereld.”

Volgens Silhan zijn Groningse studenten al veel bezig met duurzaamheid en de toekomst van de planeet. “Toen we merkten dat er in Nederland nog geen vegan studentenvereniging bestond, besloten we dat hier verandering in moest komen.” Zelf werd Silhan afgelopen december veganist, na het kijken van de documentaire ‘Dominion’, die een zeer naargeestig beeld van de veehouderij schetst. “Ik was al vegetariër, maar besloot door alle leed in deze film helemaal te stoppen met dierlijke producten.”

De studentenvereniging heeft een internationaal karakter. Niet alleen de naam is Engels, de voertaal is dat ook. “In Groningen zijn veel internationale studenten”, zegt Silhan, die zelf Duits is. “En veganisme trekt zich niets aan van landsgrenzen.” Aan motivatie en activisme geen gebrek: “In de toekomst willen we workshops geven en de universiteit aanmoedigen meer veganistische maaltijden aan te bieden.”

