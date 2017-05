Veel staten hebben allang eigen klimaatbeleid, los van Trump

Wat Donald Trump deze week ook besluit over het klimaatakkoord van Parijs, van één van de vijftig Verenigde Staten zal de wereld niet veel last hebben: Hawaï is op weg om in 2045 geen kilo CO2 meer uit te stoten voor elektriciteitsopwekking.

Nu is dat een kleine staat, maar de grote overbuurman op het Amerikaanse vasteland, Californië, heeft in de wet staan dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 40 procent onder het niveau van 1990 moet liggen. Om dat doel te bereiken, haalt de staat alle middelen uit de kast die elders in de wereld door landen worden toegepast. Nieuwe auto’s moeten steeds zuiniger rijden, willen ze in Californië worden verkocht. Industrieën moeten voor elke ton CO2-uitstoot een vergunning hebben, die net als in Europa op de vrije markt verhandeld kan worden.

Niet alleen door Democraten gedomineerde staten als Hawaï en Californië doen goede dingen voor het klimaat

En niet alleen door Democraten gedomineerde staten als Hawaï en Californië doen goede dingen voor het klimaat. In bijna elke staat van de VS zijn elektriciteitsbedrijven verplicht door particulieren opgewekte zonne-energie af te nemen en te vergoeden. In het aartsconservatieve Texas schieten de windturbines uit de grond, gewoon omdat ze zo rendabel zijn. Maryland, aan de oostkust, heeft een Republikeinse gouverneur, maar hetzelfde uitstootdoel als Californië. Het is lid van het Regional Greenhouse Gas Initiative, waarin negen staten in het noord-oosten van de VS samen, al sinds 2009, hun CO2-emissies beperken.

Dat klimaatverandering een sprookje is, willen de Amerikanen die in november op Trump stemden nog graag aannemen – slechts een op de vier gelooft dat het realiteit is en dat menselijke activiteit het veroorzaakt, en dat zal voor Trump zwaar meegeteld hebben in zijn beslissing over Parijs. Maar een algemeen aanvaard geloof is het in de VS niet meer. Van alle Amerikaanse kiezers vindt 69 procent het bijvoorbeeld een goed idee om strenge grenzen te stellen aan de uitstoot van elek­triciteitscentrales, vooral als die op kolen worden gestookt.

Evenmin kan Trump volhouden dat maatregelen tegen de CO2-uitstoot de economie schaden. Het regionale akkoord waar Maryland aan meedoet, leverde de negen deelnemende staten in drie jaar 1,3 miljard dollar aan kostenbesparingen op.

En wat staten in het groot doen, doen steden in het klein. Burgemeesters van 85 steden, waaronder reuzen als Los Angeles, Houston en Philadelphia, werken samen in de Mayors National Climate Action Agenda.

Ook zonder de tucht van ‘Parijs’ zullen de VS dan ook minder gaan bijdragen aan de opwarming van de aarde. Maar dat wil ook weer niet zeggen dat Trumps besluit daarover niets uitmaakt. Want om waar te maken wat president Barack Obama in Parijs beloofde, kunnen de maatregelen die de federale overheid in Washington op dat terrein nam, niet gemist worden. Met name het ‘Clean Power Plan’, dat in het hele land de uitstoot van energiecentrales moet verminderen, telt zwaar mee: 15 procent van de totale vermindering.

Praktisch klimaatbeleid Overigens lukte het Obama niet om dat plan voor hij uit het Witte Huis vertrok in werking te laten treden. Maar liefst 27 van de vijftig staten – geregeerd door Republikeinen – ­vonden dat het milieuministerie daarmee meer eiste dan de milieuwetten toelieten. Ze lieten het door een rechter voorlopig blok­keren. Nu er in Washington een andere wind waait, zullen Democratisch ­geregeerde staten op die manier proberen Trump de voet dwars te zetten. De minister van justitie van New York heeft aangekondigd dat hij terugtrekking uit het akkoord van Parijs bij de rechter zal aanvechten. Of hem dat gaat lukken, is ongewis. Het sluiten en opzeggen van ­internationale verdragen is toch echt iets dat alleen in Washington gebeurt. Maar voor het voeren van praktisch klimaatbeleid geldt dat niet.

