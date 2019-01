Veel minder slakken na kurkdroog 2018

Dit meldt de stichting Anemoon, die met vrijwilligers onderzoek doet in het ‘natte milieu’.

Lees verder na de advertentie

De belangrijkste aanwijzing is de telling van Silvia Hellingman uit Wapserveen. Zij speurt sinds enkele jaren rond haar boerderij in de nachtelijke uren naar de eikenprocessievlinder. In de maand augustus telt ze iedere nacht een kwartier lang ook de naaktslakken die zij op een vaste route rond haar huis aantreft. Ze is er in 2011 mee begonnen en telde toen in augustus iets meer dan vierhonderd naaktslakken, in 2016 waren het er zelfs elfhonderd, een jaar later negenhonderd. Maar afgelopen augustus waren het er nog geen honderd. “Het was heel treurig dit jaar”, zegt Hellingman.

Slakken worden gegeten door lijsters en merels en ook door egels. “Slakken zijn niet het hoofdvoedsel voor egels”, vertelt Jenny Kleve van Egelbescherming Nederland. “Maar egels eten ze wel.” En ook met de egels gaat het niet goed. Uit tienjaarlijkse tellingen blijkt dat het aantal bij iedere meting met de helft is teruggelopen. “Dat komt door landbouwgif, inperking van het leefgebied en door het verkeer. Maar de droge zomer en het najaar hebben egels nog een extra klap gegeven. Wij krijgen bij ons opvangcentrum heel veel ernstig ondervoede moederegels binnen en jongen die veel te klein zijn. Het is echt slecht gesteld met de egel in Nederland. We gaan niet goed om met het wildlife in ons land.”

Hopen op een nat voorjaar Ook leden van de NMV, Nederlandse Malacologische Vereniging (schelpen en slakken) zien een sterke teruggang in het aantal slakken. “We hebben geen harde statistisch gegevens”, vertelt secretaris Sylvia van Leeuwen. “Maar tijdens onze excursies zien we dat de meeste Nederlandse soorten, die van een vochtige omgeving houden, het erg moeilijk hebben. De soorten die uit warmere streken komen, zoals de zandslak, hebben minder last van de warmte en de droogte.” Van Leeuwen hoopt op een nat voorjaar in 2019. “Slakken zijn snelle voortplanters. De populatie kan zich ook weer snel herstellen.” Omdat er geen goede registratie is van slakken in Nederland, denkt de NMV na over een manier om te dieren te gaan monitoren. In Nederland komen ten minste honderddertig soorten landslakken voor. Ongeveer een vijfde daarvan zijn naaktslakken. Slakken zijn extreem gevoelig voor uitdroging. Bij grote droogte kruipen ze ondergronds, op zoek naar vocht, maar door de droogte in 2018 bood dit weinig soelaas.

Lees ook: In Oost-Nederland kwamen vissen in problemen door de droogte in 2018. In Bathmen werden de vissen overgebracht naar ander water om sterfte te voorkomen.