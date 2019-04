Vanwege een dreigbrief trekt alweer een ondernemer zich terug uit een windmolenproject

Het gaat om een ondernemer uit de gemeente Oldambt. Woensdag ontving hij een brief met daarin de eis dat hij zich terugtrekt uit een groot windmolenproject. De ondernemer voelt zich dusdanig bedreigd dat hij hier gehoor aan geeft.

Lees verder na de advertentie

De politie neemt de zaak hoog op, zegt een woordvoerder. “Dit is ontwrichtend en buitengewoon ernstig. Het is ondermijnende criminaliteit.” De politie heeft een groot team op de zaak gezet. In de dreigbrief staat dat het betreffende bedrijf ‘actief bezig’ is met de bouw van windturbines langs de weg N33. En verderop: “U krijgt 48 uur om uw onderneming veilig te stellen. Als u niet tot actie overgaat kunt u het geld wat u, over onze rug, daar verdient uitgeven aan beveiliging van u en uw onderneming”.

De geplande bouw van windmolens in Groningen en Drenthe zorgt al langere tijd voor spanningen. Een jaar geleden hingen her en der posters met daarop politici afgebeeld in nazi-uniformen. Slachtoffers hiervan waren onder andere een burgemeester, een gedeputeerde van de provincie Drenthe en een PvdA-Kamerlid. De daders zijn naar alle waarschijnlijkheid tegenstanders van windturbines.

Grens Vorige week ontving een wegenbouwer uit Nieuw-Buinen een dreigbrief vanwege zijn betrokkenheid bij de bouw van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daarin stond: “Dat wat U in twintig jaar heeft opgebouwd, gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week”. De ondernemer besloot zijn werkzaamheden per direct te staken. Tegen de NOS zei hij: “Voor mij is vanuit emotioneel en financieel oogpunt de grens bereikt.” Rond diezelfde tijd ontvingen ook gedeputeerde staten van de provincie Groningen een dreigbrief. De brieven vertonen overeenkomsten, maar de politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat het om dezelfde afzender(s) gaat. Afgelopen dinsdag besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de bedreiging van de wegenbouwer. Dat resulteerde in vijftien tips. “Er zijn namen van mogelijke daders genoemd”, zegt de woordvoerder van de politie, “maar er is meer onderzoek nodig.” Minister-president Mark Rutte zei vorige week bij een werkbezoek aan Groningen dat ook hij de bedreigingen onacceptabel vindt. “Ik schrik hier zeer van. Mensen moeten zich beschermd voelen.” De D66-fractie in de Tweede Kamer wil nu van minister Eric Wiebes (klimaat) weten wat hij doet om ondernemers te beschermen tegen ‘doelgerichte intimidatie’.

Lees ook:

Emoties lopen hoog op in Drenthe: ‘Wij zijn bezorgde burgers, geen terroristen’ Laat het woord ‘windmolen’ vallen op Drentse veengronden en je weet: gezellig wordt het niet meer. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) houdt er zelfs een oogje in het zeil.