Vandaag luiden ruim driehonderd noodklokken voor het klimaat

Door het hele land, in alle provincies, luiden ruim 300 torens hun klok. Om exact twee voor twaalf, om te onderstrepen dat er nog maar weinig tijd is om klimaatverandering te beteugelen door CO2-reductie.

Lees verder na de advertentie

Het geklingklong dient als een ‘krachtige oproep’ hiertoe, zegt initiatiefnemer Greenpeace. Aan wie? Aan iedereen. En aan minister Wiebes in het bijzonder. Hij gaat over het Nederlandse klimaatbeleid, dat moet gaan helpen om het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs vlot te trekken.

Vanaf komende week is daar een VN-top over in Polen. Landen doen nog te weinig, maar de opwarming van de aarde beperken tot de veilige grens van 1.5 graad kán nog wel. Mits er massaal windmolens en zonnepanelen verschijnen en vuile energiecentrales sluiten.

Ter aanmoediging spelen veertig beiaardiers zaterdag het deuntje van ‘The Final Countdown’ op hun carillon

Ter aanmoediging spelen veertig beiaardiers zaterdag het deuntje van ‘The Final Countdown’ op hun carillon. Verschillende (klokloze) moskeeën betuigen hun steun. Wethouders rukken uit om eigenhandig te noodklok te luiden. In het Drentse dorp Anloo doen kinderen van groep 8 dat bij de Magnuskerk. Vanuit de Groningse Martinitoren klinkt de Ruimstraatklok, die alleen nog voor calamiteiten is. Deelnemende kerken, gemeenten en beiaardiers hebben de omgeving ingelicht. Het klokgeweld (niet harder dan normaal, belooft Greenpeace) duurt twee minuten, tot 12 uur. Dat is stadsbeiaardier Esther Schopman van Enschede te kort, zij maakt er zaterdag een carillonconcert van.

Lees ook: