Vanaf vandaag nieuwe Waddeneilanden te bezoeken: de Marker Wadden

Wie in de haven van Nederlands jongste eiland van de steiger stapt, staat in een nog onbegroeid, woestijnachtig duingebied. Aan de voet van de zandheuvels staan een bouwkeet en een bescheiden toiletgebouw. “Onze nederzetting”, noemt Roel Posthoorn (58), projectdirecteur van Natuurmonumenten, de bescheiden bebouwing liefkozend. Acht jaar geleden bestond dit natuurgebied alleen nog in zijn hoofd. Vandaag om elf uur vertrekt de eerste veerboot uit de haven van Lelystad. Bestemming: de Marker Wadden.

“Welkom”, zegt Lineke Bouscholte (65). Met haar man Marius (66) is ze deze week de eilandwacht op het eerste eiland van de Marker Waden. Het enige van de vijf eilanden waar mensen mogen komen. Afgelopen maandag werden ze met eten voor een week, verrekijker en legergroene regenjas op het eiland in het Markermeer afgezet. Precies een week later worden ze weer opgehaald.

Net als op de ‘echte’ Waddeneilanden bestaat één kant van de Marker Wadden uit een zandstrand met een pier, en bij harde wind zelfs een echte branding

Net echt “De komende jaren verdwijnt het pioniersgevoel steeds meer”, zegt Posthoorn, terwijl hij aanwijst waar het eilandpaviljoen moet komen waar bezoekers op termijn koffie of een kopje soep kunnen halen. Voorlopig zijn die voorzieningen er nog niet. Net zo min als het havenkantoor, het laboratorium voor de onderzoekers die het prille eilandleven in de gaten houden en de opslagruimte voor het materieel van Natuurmonumenten. Wat al wel klaar staat voor bezoekers zijn de drie vogelhutten, verspreid over het eiland. In de vogelkijkhut kijkt beheerder-voor-een-week Roel Posthoorn met een vrijwilligster naar het onderwaterleven. © Herman Engbers “Kijk, daar gaan twee kwikstaarten”, wijst Marius. Lineke zet haar verrekijker tegen haar ogen en speurt de lucht af. De eilandwachters laten het gebrom van het aggregaat achter zich en wandelen over het schelpenpad weg van de nederzetting . Net als op de ‘echte’ Waddeneilanden bestaat één kant van de Marker Wadden uit een zandstrand met een pier en bij harde wind zelfs een echte branding. De andere kant van het eiland is een moerassig paradijs voor de vogels. Inkepingen in de dijken zorgen ervoor dat grote delen van het eiland met regelmaat onderlopen. Waar het water al lange tijd niet is geweest ontstaan scheuren die het landschap verdelen in ongelijke puzzelstukken. Begroeiing is er nog maar weinig. Toch kleurt het hier en daar al aardig groen. “Moerasandijvie en zeeraket”, volgens Marius. “Dat ontstaat hier vanzelf.” Net als de wilgenbomen die overal en nergens opduiken. Maar het is niet de bedoeling dat het eiland in een bos verandert en dus trekken vrijwilligers de jonge boompjes met de hand uit de grond. Door de eilandengroep ontstaan er volop ondiepe paaigebieden voor vissen en beschutte broedplekken voor vogels

50.000 bezoekers Het eiland is volgens Natuurmonumenten met 250 hectare groot genoeg om grote groepen bezoekers tegelijk aan te kunnen.“We verwachten vooral veel dagjesmensen”, zegt Posthoorn. Nu al weten varende recreanten volgens hem het eiland in het Markermeer goed te vinden. Voor een kleine vergoeding kunnen ze hun boot in de haven van de Marker Wadden aanleggen en te voet het eiland ontdekken. Van boven naar beneden: Het uitzwaaien van de veerboot. © Herman Engbers Nu de eerste veerboten gaan varen hoopt Natuurmonumenten dat het eiland een aantrekkelijke bestemming wordt voor wie graag wandelt of vogels kijkt. De natuurorganisatie verwacht dat de Marker Wadden ongeveer 50.000 bezoekers per jaar zullen trekken. “Maar in het geval van de Marker Wadden is eigenlijk elke voorspelling erg lastig”, zegt Posthoorn. “Zoiets als dit bestaat simpelweg nog niet.” Toch is recreatie niet de belangrijkste functie van de eilandengroep. Op initiatief van Natuurmonumenten en met financiële ondersteuning van het Rijk, provincies en de Nationale Postcode Loterij werden de Marker Wadden aangelegd om de waterkwaliteit en de vis- en vogelstand van het Markermeer te verbeteren. Door de eilandengroep, gemaakt van slib en zand uit de dieptes van het Markermeer, ontstaan er volop ondiepe paaigebieden voor vissen en beschutte broedplekken voor vogels. Uit het schelle geschreeuw van de kokmeeuwen blijkt dat in elk geval die soort het nieuwe eiland heeft ontdekt. “We hebben er weer een nieuwe vogelsoort bij”, zegt Posthoorn terwijl hij na zijn ronde over het eiland de bouwkeet instapt. “Ik zag net een goudhaantje.” © Trouw

