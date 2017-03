Van zon en wind alleen

Officieel is hij al vijf jaar met pensioen, maar zijn onderzoek laat hem niet los. Of moet je zeggen, Wim Turkenburg laat zijn onderwerp niet los? Nog altijd is de emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht een belangrijke speler in het nationale energiedebat. Maar waar hij vroeger vaak sceptici tegenover zich zag, mensen die de klimaatverandering in twijfel trokken, moet hij nu de strijd aan met de milieubeweging. Met ‘groene-sokken-naïevelingen’, zoals hij ze zelf noemt.

Daar zitten ook collega-wetenschappers bij zoals de Wageningse emeriti Rudy Rabbinge en Pier Vellinga, die beweren dat Nederland in twintig jaar zijn hele energiebehoefte met zon en wind kan bevredigen. “Vellinga stelde voor om 8 procent van het Nederlandse grondgebied met zonnepanelen te bedekken. Naast alle daken van huizen en kantoren. Dat is bijna twee keer de provincie Utrecht. Een volstrekt irreëel plan!”

Voorlopig volgt Nederland de afspraken die in Brussel zijn gemaakt: 25 procent minder broeikasgassen in 2020 (ten opzichte van 1990) en 40 procent minder in 2030. Het akkoord van Parijs vereist dat de uitstoot in 2050 naar nul is teruggebracht. Daarvoor is het nodig dat in 2030 de teller al op min 50 staat. Dat wordt nog een hele klus. “Die 25 procent lijken we te gaan halen. Maar dan. De reductie is vooral bereikt met andere broeikasgassen dan CO2, zoals methaan en lachgas. Straks is het CO2 zelf aan de beurt. Dan wordt het moeilijk, dan moeten we werkelijk iets aan ons gebruik van olie, gas en kolen gaan doen.”

De voorbije verkiezingscampagne heeft hem niet de indruk gegeven dat Den Haag wel overtuigd is van de urgentie van het klimaatprobleem. Ruim een jaar geleden ondertekende ook Nederland het akkoord van Parijs. Turkenburg: “Ik hoor ambtenaren van EZ nu zeggen dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot twee graden. Nee, zeg ik dan. ‘Parijs’ spreekt van ruim beneden de twee graden en streeft naar maximaal anderhalve graad. Met alle toezeggingen die landen hebben gedaan, koerst de wereld af op drie graden. Dat is de urgentie.”

Hij vindt het onbegrijpelijk dat deze collega’s dergelijke ‘lekenpraat’ bezigen. “Ze zetten mensen op het verkeerde been. Ze wekken de indruk dat Nederland al een eind op de goede weg is. Uit enquêtes blijkt dat de gemiddelde Nederlander denkt dat nu al 30 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen als zon en wind komt. Het is nog geen 6 procent.”

Twee factoren

De vraag wat er dan moet gebeuren, is nog niet zo gauw beantwoord. Het hangt ervan af hoeveel energie Nederland in 2050 gebruikt, en dat hangt weer af van factoren als economische groei en de hoeveelheid energie die we nodig hebben om één euro te verdienen. De afgelopen dertig jaar hebben die twee factoren elkaar in evenwicht gehouden. Ondanks een economische groei van gemiddeld 2 procent per jaar is het finale energieverbruik, dus dat wat we samen als consument opmaken, gelijk gebleven: 2100 petajoule (600 miljard kilowattuur) per jaar.

Wie het energieverbruik nog verder wil terugdringen heeft twee opties: een ander energiepatroon of echt besparen. “Bij het eerste moet je denken aan een andere inrichting van de economie. Een verschuiving van de zware industrie naar high tech of diensten. Van Shell naar Philips, zeg maar. Maar ook de consument kan wat doen. Voor de economie maakt het niet zo uit of jij je geld besteedt aan een nieuwe auto of aan een schilderij. Voor het klimaat wel.”

Daarnaast zijn er de echte besparingen: huizen isoleren, vaker de fiets in plaats van de auto, led-verlichting. “Al met al denk ik dat we die efficiëntieverbetering van 2 procent die we de laatste dertig jaar hebben bereikt, kunnen opkrikken naar 2,5 procent per jaar, maar gezien de ervaringen in het verleden is dat wel de grens.”