Van Pet-flesje naar Pet-vestje

Revolutionair? Niet per se. De kans is groot dat u al een jas draagt gemaakt van gerecycled plastic. Merken als Patagonia werken er al jaren mee. Ook Wehkamp gebruikte voor zijn huismerk al meerdere seizoenen stoffen van Waste2Wear, een bedrijf dat textiel maakt van gerecycled plastic en ook de stoffen levert voor deze nieuwe collecties. “Wereldwijd wordt maar zo weinig plastic gerecycled, dat moet echt veel meer worden”, zegt Waste2Wear-directeur Monique Maissan. “Dus besloten we met al deze merken tegelijk een collectie te lanceren.”

Als mensen weten dat je iets moois kunt maken van plastic flessen, groeit de vraag Monique Maissan, directeur Waste2Wear

Bekend maakt bemind, vindt Maissan. “Als mensen weten dat je iets moois kunt maken van plastic flessen, groeit de vraag en kunnen we nog meer maken van plastic uit zee en van vuilnisbelten. Want waarom zou je polyester maken van ruwe aardolie als het ook van plastic flessen kan?” De productie van de kleding vergt 70 procent minder energie en 86 procent minder water dan de productie van gewoon polyester, aldus Maissan. Haar bedrijf bestaat sinds 2007 en maakte al eerder op grote schaal bedrijfskleding en tassen.

De collecties die binnenkort in de winkels liggen, zijn goed voor twee miljoen flesjes, en gaan verder dan de bekende fleecetruien. Elk kledingstuk is te herkennen aan een apart label. Een blouse is goed voor twaalf stuks, een badjas voor meer dan het dubbele. Als het aan Maissan ligt, komt er absoluut een vervolg aan de collecties.

