Van dennenaalden kun je een prachtig biertje maken

Lowlander wordt gedreven door zeven mannen en een vrouw die graag experimenteren met natuurlijke smaakmakers. En die hebben ontdekt dat dennenaalden smaak kunnen geven aan een prachtige IPA, een Indian Pale Ale. Dat bier willen ze deze wintermaanden gaan brouwen.

Een eerste oproep leverde in de hoofdstad al 250 bomen op, waaronder kanjers van congrescentrum Rai en van de hortus botanicus van de plaatselijke universiteit. Voor die bijzondere IPA heeft de brouwer echter niet alleen bomen nodig, maar ook kapitaal. Wie geen kerstboom heeft, kan daarom geld verschaffen en krijgt het recht om als eerste de winterse IPA te proeven, desgewenst vergezeld van een diner waarin de overige delen van de kerstbomen zijn verwerkt.

Verf

Ook in Groot-Brittannië heeft iemand zich enthousiast in de dennenaalden gestort: Cynthia Kartey, die promotieonderzoek doet aan de universiteit van Sheffield. Kartey heeft een milieuvriendelijk proces ontdekt waarmee uit dennenaalden bruikbare stoffen kunnen worden gehaald.

Probleem is dat dennenaalden voor het grootste deel bestaan uit een taai polymeer, dat zich niet leent voor gebruikelijke biomassa-toepassingen, zelfs niet voor de bijstook in energiecentrales. Kartey vond een manier om dat polymeer te splitsen in simpeler stoffen, die wel bruikbaar zijn. Ze kunnen worden toegepast in voeding maar bijvoorbeeld ook in verf. Dat laatste zou mooi zijn, zegt de onderzoekster, want dan siert de boom die er met Kerstmis stond je huis nog een keer.