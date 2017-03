Van Dam wil eerst voor- en nadelen verplichte weidegang in beeld hebben

Hij wil eerst meer onderzoek laten doen naar de voor- en nadelen van een wettelijke weideplicht. Ook wil hij nagaan hoe boeren meer gestimuleerd kunnen worden om vrijwillig vaker te weiden.

Dat schrijft Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op een motie van de Partij voor de Dieren. In het laatste debat voor de verkiezingen kreeg een motie van Esther Ouwehand die weidegang in de wet wil vastleggen steun van een meerderheid van de Kamer. Dat was om verschillende redenen verrassend. Ten eerste ging het debat waarin Ouwehand met haar motie kwam niet over weidegang, maar over mest en fosfaat. Ten tweede was diezelfde motie in het debat dat wel over weidegang ging juist verworpen. De stem van Dion Graus (PVV) gaf uiteindelijk de doorslag: hij stemde de eerste keer tegen de motie, en de tweede keer voor. Hij zei daarover dat de PVV altijd al voorstander is van verplichte weidegang, maar dat hij in het weidegangdebat een andere motie beter vond dan die van Ouwehand. Toen Ouwehand in het mestdebat nogmaals met haar motie kwam, kon Graus naar eigen zeggen niet anders dan voor stemmen.

Boeren vinden dat weidegang een vrije keuze moet zijn en dat een plicht veel nadelen kent

Voor- en nadelen Over koeien in de wei schrijft Martijn van Dam nu aan de Kamer: ‘Alvorens eventueel gestart zou worden met de voorbereiding van een wettelijke borging, is het van belang om scherp in beeld te hebben wat de mogelijkheden en de voor- en nadelen zijn.’ Hij heeft de universiteit Wageningen en het Centrum voor Landbouw en Milieu gevraagd daarover voor de zomer te rapporteren. Boerenorganisatie LTO is blij met de opstelling van de staatssecretaris. De boeren vinden dat weidegang een vrije keuze moet zijn en dat een plicht veel nadelen kent. Ook wijst LTO in een verklaring op ‘de opgaande lijn voor weidegang’. Daarmee bedoelt de boerenorganisatie dat het aantal bedrijven dat een vorm van weidegang toepast stijgt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het totaal aantal koeien dat buiten komt al jaren daalt. Beide constateringen zijn waar. De boeren beroepen zich op de eerste, de Kamerleden die een verplichting willen baseren zich op de tweede. De Kamer zal nu moeten afwachten wat de staatssecretaris – de opvolger – van Van Dam wil doen met de uitkomst van het bestelde onderzoek. LTO vertrouwt erop dat het onderzoek zal concluderen dat koeien weiden het best een eigen keuze van de boer kan blijven.

