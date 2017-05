Van Dam in hoger beroep tegen uitspraak melkveehouders

De rechtbank in Den Haag bepaalde vorige week dat een groep melkveehouders toch geen koeien hoeft af te staan om het mestoverschot terug te dringen.

De boeren wilden hun bedrijf uitbreiden en hadden daar al geld in gestoken toen Van Dam de veehouders verplichtte in te krimpen. Ze klaagden dat zij daardoor onredelijk hard zijn getroffen. De rechter gaf ze gelijk, omdat de boeren niet hadden kunnen voorzien dat hun investeringen in het gedrang zouden komen.

Onder de eisers waren ook enkele biologische boeren. Zij hebben volgens de rechter geen aandeel in het mestoverschot, omdat zij onder de Europese normen blijven.

Het is in het eigen belang van de melk­vee­hou­de­rij om nu met volle vaart door te zetten Martijn van Dam, staatssecretaris

Volgens Van Dam was de regeling wél te voorzien geweest voor alle melkveehouders. Het was namelijk bekend dat er maatregelen getroffen zouden worden, als het Europees fosfaatplafond werd overschreden.

Ook vindt hij niet dat de eisende melkveehouders onevenredig zwaar worden getroffen. Van Dam heeft gisteren aan de Tweede Kamer laten weten dat hij na overleg met de zuivelsector, diervoederindustrie en de Rabobank heeft besloten hoger beroep aan te tekenen. De partijen hebben samen het fosfaatreductieplan opgesteld.

“Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat een groot deel van het doel om de fosfaatproductie in 2017 weer onder het Europees plafond te brengen, al is gehaald”, aldus de staatssecretaris.

“Maar we zijn er nog niet. Het is in het eigen belang van de melkveehouderij om nu met volle vaart door te zetten.”

