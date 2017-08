Van besmet ei tot duurzame energie

De teller staat inmiddels op 169 bedrijven die op bevel van de NVWA geen eieren mogen verkopen. Bij 74 bedrijven is het gehalte fipronil in de eieren zo hoog dat wordt geadviseerd deze niet door kinderen te laten eten.

Één bedrijf produceert eieren die ook een risico voor de gezondheid van volwassenen kunnen opleveren. Onzeker is of dit het eindresultaat is. Er blijken immers pluimveebedrijven te zijn die ook zaken hebben gedaan met het bedrijf ChickFriend uit Barneveld maar niet in de administratie voorkwamen. Deze legkippenboeren melden zich nu zelf bij de NVWA, die bij hen onderzoekt of er de verboden stof fipronil in de eieren zit.

De vraag die onder de kippenboeren speelt, is of ChickFriend wist dat er fipronil zat in het bestrijdingsmiddel dat zij weer kochten van het Belgische Poultry-Vision. In een factuur van het Belgische bedrijf staat een bedachte naam ‘fypro-rein’, aldus NRC Handelsblad zaterdag. Zowel naar ChickFriend als Poultry-Vision wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan.

Het Franse ministerie van landbouw laat weten dat het op dit moment geen aanwijzingen heeft dat besmette eieren uit Nederland op de Franse markt zijn gebracht

Frankrijk Ook in Frankrijk is onderzoek aan de gang. De Franse regering is samen met de Belgische autoriteiten aan het kijken of fipronil in de Franse pluimveehandel is gebruikt, meldde de krant Le Parisien. Een pluimveebedrijf in het departement Pas-de-Calais heeft namelijk eind juli de Franse autoriteiten laten weten dat mogelijk op het bedrijf fipronil is gebruikt. Het Franse pluimveebedrijf is voorlopig onder toezicht geplaatst en mag geen eieren verkopen zolang het onderzoek loopt. Het Franse ministerie van landbouw laat weten dat het op dit moment geen aanwijzingen heeft dat besmette eieren uit Nederland in Frankrijk op de markt zijn gebracht en dat er daarom geen reden tot zorg is. België onderzoekt 57 pluimveebedrijven op de mogelijke besmetting met het schadelijke bestrijdingsmiddel. Minister van Landbouw Denis Ducarme noemde dat aantal zondag. De producten van die bedrijven worden nu geweerd van de markt om de consumenten te beschermen, aldus de bewindsman. Binnen enkele dagen verwachten de Belgische autoriteiten de resultaten van het onderzoek naar de bedrijven binnen te hebben. Er gelden strenge regels voor het verwerken en onschadelijk maken van dierlijk restmateriaal.

Groene energie De fipronil-affaire zorgt ervoor dat het Brabantse bedrijf Rendac dit weekeinde heeft doorgewerkt. De verwerker van dierlijk restmateriaal ziet door de gifcrisis dagelijks 2,5 miljoen eieren arriveren, liet het weten aan Omroep Brabant. Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat fipronil-eieren verwerkt tot vet en meel. Dat gaat vervolgens naar energiecentrales waar het gebruikt wordt voor het opwekken van groene energie. Er gelden strenge regels voor het verwerken en onschadelijk maken van dierlijk restmateriaal. Rendac maakt de eieren onschadelijk door ze te steriliseren: de eieren worden 20 minuten lang bij een temperatuur van 133 graden Celsius en een druk van 3 bar behandeld. De hoeveelheid groene energie die Rendac jaarlijks produceert uit dierlijk restafval komt overeen met de energiebehoefte van ongeveer 40.000 huishoudens.

