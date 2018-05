Vaker, verder, luxer: toerisme trekt een zware wissel op het klimaat

De toerist wil almaar verder en meer luxe, steeds meer mensen gaan voor hun vakantie de grens over en intussen legt het akkoord van Parijs het toerisme geen enkele beperking op.

Het toerisme is een miljardenindustrie, jaarlijks gaat er wereldwijd ruim vier biljoen euro in om en daar komt ieder jaar 4 procent bij. Dat dit een grote impact heeft op het klimaat is bekend. Reizen is een hoofdingrediënt en dat gaat meestal gepaard met een grote CO2-uitstoot.

Maar de klimaatdruk van toerisme omvat veel meer, schrijven Australische wetenschappers in het wetenschapsblad Nature Climate Change. Voor de toeristen worden ook hotels gebouwd, evenementen georganiseerd, golfbanen aangelegd, souvenirs gemaakt. De Australiërs hebben naar eigen zeggen voor het eerst al die facetten van het toerisme meegenomen en komen dan uit op een totaal van ruim vier miljard ton broeikasgassen – zogeheten CO2-equivalenten – per jaar. Dat is ongeveer 8 procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot.

Klimaattechnisch gesproken is toerisme een beroerde bedrijfstak, vervolgen ze. Per verdiende dollar in die sector komt er ongeveer een kilo CO2 vrij en dat is meer dan in de industrie (0,8 kilo) of de bouw (0,7 kilo). Bovendien, terwijl in die andere sectoren de CO2-uitstoot per verdiende dollar steeds lager wordt – bijvoorbeeld door verbeterde technieken – is daar in het toerisme nauwelijks ruimte voor. Voor de belangrijkste component, het vliegen, geldt dat besparingen in brandstofverbruik de groei bij lange na niet kunnen compenseren.

Vliegen is het probleem

De studie bevestigt de conclusie die Paul Peeters, lector duurzaam toerisme aan de hogeschool NHTV hogeschool in Breda, tien jaar geleden trok in een rapport dat hij voor de wereldtoerisme-organisatie opstelde. Eind vorig jaar promoveerde hij aan de TU Delft op dit onderwerp. Hij vindt het een dappere poging van de Australiërs om die andere factoren te laten meetellen. Maar hij vraagt zich af of dat relevant is. “Bij hen wegen winkelen of eten zwaar, maar het maakt toch niet uit of de Nederlandse toerist dat in Barcelona, New York of thuis in Utrecht doet?”

Kern van zijn betoog is: het vliegen is het probleem. En dan maakt het niet echt uit wat het aandeel van het toerisme daarbinnen is. “Tien procent van de luchtvaart is goederenvervoer. Van het personenvervoer is een kwart zakelijk, een kwart betreft familie- of vriendenbezoek en de rest is toerisme. In wetenschappelijke studies wordt dat allemaal toerisme genoemd. Begrijpelijk, het is moeilijk te scheiden. Zo knopen zakenlui aan hun buitenlandse reis vaak nog een weekje vakantie vast.”

Er moeten internationale afspraken komen die de groei van het aantal vluchten beperken. Anders is Parijs onhaalbaar. Paul Peeters, lector duurzaam toerisme

In zijn proefschrift was hij somberder dan de Australiërs over de mogelijkheden de luchtvaart te beperken. Verduurzaming van brandstoffen, een CO2-taks, hogesnelheidslijnen, het is niet genoeg. “Er moeten internationale afspraken komen die de groei van het aantal vluchten beperken. Anders is Parijs onhaalbaar.”